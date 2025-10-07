Η Airbus ξεπερνά τη Boeing: Το A320 γίνεται το αεροσκάφος με τις περισσότερες παραδόσεις

Η ευρωπαϊκή Airbus έσπασε έναν σημαντικό εμπορικό φραγμό την Τρίτη, καθώς η οικογένεια αεροσκαφών A320 ξεπέρασε το Boeing 737, καθιστώντας το το πιο παραδοθέν αεροσκάφος στην ιστορία.

Το ρεκόρ της Boeing, που κρατούσε δεκαετίες, έπεσε όταν ένα αεροσκάφος παραδόθηκε σε αερομεταφορέα της Σαουδικής Αραβίας, τη Flynas, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραδόσεων σε 12.260 από την πρώτη υπηρεσία του A320 το 1988, σύμφωνα με δεδομένα της βρετανικής συμβουλευτικής Cirium, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στον κλάδο.

Αθροιστικά, η Boeing και η Airbus έχουν παραδώσει πάνω από 25.000 αεροσκάφη αυτού του τύπου, αρχικά σχεδιασμένα για μεγάλα αεροδρόμια κόμβους και αργότερα υιοθετημένα από αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, τους οποίους η Airbus προσέγγισε όταν η Boeing μείωσε την παραγωγή μετά την πτώση ζήτησης μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Η Airbus είναι ήδη ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών παγκοσμίως με βάση τις ετήσιες παραδόσεις, αλλά το ρεκόρ στην αγορά αεροσκαφών στενού σώματος ολοκληρώνει μια 40χρονη διατλαντική μάχη για μερίδιο αγοράς μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Βρετανίας.

Δεκαετίες διατλαντικής αντιπαλότητας

Το A320 παρουσιάστηκε το 1984, σε μια εποχή που πολλοί αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα της Airbus μετά την επώδυνη παρουσίαση δύο ευρείας ατράκτου αεροσκαφών. Το πρώτο του ταξίδι έγινε τρία χρόνια αργότερα.

Οι μηχανικοί της Airbus στην Τουλούζη, Γαλλία, τόλμησαν να εισαγάγουν τα ηλεκτρονικά χειριστήρια fly-by-wire για πρώτη φορά σε αεροσκάφος της κύριας αγοράς, μια πρωτοποριακή τεχνολογία που αρχικά αντιμετώπισε αντίσταση από τα συνδικάτα και ορισμένους αερομεταφορείς, αλλά αργότερα έγινε ευρέως αποδεκτή.

Η Airbus επεκτείνει πλέον την παραγωγή της στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η κρίση της Boeing

Η Boeing θέσπισε τα πρότυπα παραγωγής στενού σώματος με το δημοφιλές 737, που εισήχθη τη δεκαετία του 1960, αλλά βρέθηκε σε κρίση μετά τα θανατηφόρα ατυχήματα το 2018 και 2019. Η εταιρεία σταδιακά αποκαθιστά την παραγωγή υπό περιορισμούς ρυθμιστικών αρχών.

Και οι δύο κατασκευαστές σκοπεύουν να εισαγάγουν νέα μοντέλα την επόμενη δεκαετία, αλλά δήλωσαν στο συνέδριο ISTAT στην Πράγα ότι δεν αναμένεται να ξεκινήσουν ανάπτυξη σύντομα, περιμένοντας προόδους στην τεχνολογία κινητήρων.