Η ADACOM αναδεικνύεται CyberArk Partner of the Year 2025 (EMEA)

Η ADACOM, μέλος της IDEAL Holdings, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκρισή της ως CyberArk Partner of the Year 2025 (EMEA), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στην Ασφάλεια Ταυτοτήτων (Identity Security) και στην προστασία των κρίσιμων προσβάσεων μέσω σύγχρονων πρακτικών Privileged Access Management.

Η πλατφόρμα της CyberArk υπήρξε καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το ταξίδι, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε μετρήσιμη αξία σε τομείς όπως:

Ασφάλεια προνομιούχων ταυτοτήτων και διαπιστευτηρίων

Εφαρμογή αρχών Least Privilege και Zero Trust

Υποστήριξη συμμόρφωσης σε σύνθετα και αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα

Σύνδεση στρατηγικής ασφάλειας με πραγματικά επιχειρησιακά αποτελέσματα

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την τεχνογνωσία και την αφοσίωση των ομάδων της ADACOM, καθώς και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων ασφάλειας με ουσιαστικό επιχειρησιακό αντίκτυπο.

Η ADACOM εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη CyberArk για τη συνεργασία και τη συνεχή κοινή δέσμευση στην προώθηση της ασφάλειας ταυτοτήτων σε διεθνές επίπεδο.