Χρυσή διάκριση έλαβε η ελίν Τεχνική στα Exterior Awards 2025 by Boussias

Με δυναμική παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο, με εξειδίκευση και στην κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων, η ελίν Τεχνική, θυγατρική του Ομίλου ελίν, τιμήθηκε με χρυσή διάκριση στην κατηγορία Best in Industrial & Warehouse Spaces στα Exterior Awards by Boussias που απονεμήθηκαν εφέτος. Η εταιρία απέσπασε το Gold Award για ένα ξεχωριστό έργο της: το κέντρο αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων της Seneka logistics.

Το έργο υλοποιήθηκε από την ελίν Τεχνική, σε συνεργασία με την R.C TECH που ανέλαβε τον σχεδιασμό του και συνδυάζει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο τη δομική με την αρχιτεκτονική κομψότητα, κάτι που το καθιστά μοναδικό στο είδος του. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται για την κατασκευαστική του αρτιότητα, την λειτουργικότητα των χώρων και την ασφάλεια του, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία της εταιρίας στις βιομηχανικές κατασκευές. Παράλληλα, αποτελεί ένα κτήριο πρότυπο που καταργεί τα στερεότυπα για τα βιομηχανικά κτήρια χάρη στην καλαισθησία που το διακρίνει.

Η Εμπορική Διευθύντρια της ελίν Τεχνικής, κυρία Νατάσα Λαζαρίδου δήλωσε: «Η χρυσή βράβευση στα Exterior Awards 2025 αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς καινοτομίας και της αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει την ελίν Τεχνική όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από έργα, όπως το κέντρο Seneka logistics, αποδεικνύεται η δέσμευσή μας να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, κάνοντας την διαφορά στον κατασκευαστικό κλάδο. Το έργο αυτό είναι ένα σύγχρονο και άκρως λειτουργικό κτήριο που συνδυάζει την εργονομία, την ασφάλεια και την δομική σταθερότητα, ξεχωρίζοντας για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του και την αρμονική συνύπαρξη μετάλλου και σκυροδέματος που ξεπερνά την συμβατική βιομηχανική αισθητική. Ως μέλος του Ομίλου ελίν, που μετράει πάνω από 70 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική και διεθνή αγορά ενέργειας, η ελίν Τεχνική με 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας παρέχει εγγυημένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει και δε σταματάει να εξελίσσεται. Έχοντας πάντα στο επίκεντρο την ασφάλεια, την καινοτομία και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην ελίν Τεχνική φροντίζουμε να θέτουμε νέα πρότυπα σε όλες τις κατασκευές μας.»

Η ελίν Τεχνική, με επιτυχημένη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο από το 2000, παρέχει άρτιες και εγγυημένες υπηρεσίες, χτίζοντας ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της. Διαθέτοντας ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που διευρύνεται διαρκώς, η εταιρία διαχειρίζεται έργα που κυμαίνονται από 500.000 έως 20.000.000 ευρώ, αποτελώντας πρότυπα για τον κλάδο σε επίπεδο καινοτομίας, ποιότητας και ασφάλειας με εξειδικευμένες πιστοποιήσεις.