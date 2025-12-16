Χριστουγεννιάτικες προσφορές και δώρα με αγορές από τη Vodafone

Φέτος τις γιορτές, η Vodafone κάνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές ακόμη πιο συμφέρουσες, δίνοντας δώρα και ξεχωριστές προσφορές σε όσους επιλέξουν τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop για να προμηθευτούν προϊόντα τεχνολογίας για τους ίδιους, αλλά και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν έως τις 26/12, τη συσκευή Samsung Galaxy A26 5G 128GB στα 299€ ή 12,46€/μήνα, θα πάρουν δώρο το Samsung Galaxy A16 4G αξίας 169€. Αντίστοιχα, με την αγορά του Samsung Galaxy A26 5G 256GB στα 369€ ή 15,38€/μήνα, προσφέρεται δώρο το Samsung Galaxy A16 5G αξίας 199€. Τα παραπάνω δώρα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές μέσω Vodafone Flex.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τις σειρές Redmi Note 14 & 14 Pro 4G θα πάρουν δώρο τα ασύρματα ακουστικά Redmi Buds 6, ενώ με κάθε Redmi Note 14 & 14 Pro+ 5G δίνεται δώρο το Redmi Watch 5 Lite.

Τέλος, έως τις 21/12, όλοι μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 20% σε όλα τα True Wireless ακουστικά, κάνοντας τις γιορτινές αγορές ακόμη πιο προσιτές.

Μάθετε περισσότερα: https://www.vodafone.gr/eshop/xristougenniatikes-prosfores