Χρηματοδότηση ύψους 65 εκατ. ευρώ για φωτοβολταϊκά έργα στην Ιταλία εξασφάλισε η METLEN

Χρηματοδότηση ύψους 65 εκατ. ευρώ για την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, των Porto Torres και Casale Monferrato, συνολικής ισχύος 60 MW, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025 εξασφάλισε η METLEN.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Και τα δύο έργα κατασκευάζονται στη Σαρδηνία και το Πεδεμόντιο, δύο περιοχές στρατηγικής σημασίας για την επέκταση της METLEN στην Ιταλία.

Τα εν λόγω έργα επωφελούνται, επίσης, από κρατικά εγγυημένο τιμολόγιο ενίσχυσης (incentive tariff) που έχει χορηγηθεί από τον κρατικό φορέα GSE (Gestore dei Servizi Energetici / Διαχειριστής Ενεργειακών Υπηρεσιών) για περίοδο 20 ετών και εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 110 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως - ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 50.000 ιταλικών νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή 26.000 τόνων CO2 ετησίως.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση περιλαμβάνει πρόσθετες πιστωτικές διευκολύνσεις (accordion facilities), οι οποίες επιτρέπουν τη μελλοντική επέκταση των πιστωτικών δεσμεύσεων για δύο επιπλέον έργα ηλιακής ενέργειας, καθώς και μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (BESS), αποτελώντας μια καινοτομία όσον αφορά στη δομή της χρηματοδότησης και ένα στρατηγικό εργαλείο για την υποστήριξη του δικτύου και τη βελτιστοποίηση των εσόδων