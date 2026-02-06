Happy Valentine’s Day: Προτάσεις για μια ρομαντική απόδραση στα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George

Η ημέρα των ερωτευμένων πλησιάζει και τα ιστορικά ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George έχουν ετοιμάσει για τους επισκέπτες τους μια σειρά από ξεχωριστές εμπειρίες διαμονής, γαστρονομίας και ευεξίας, που αναδεικνύουν τον ρομαντισμό και τη γοητεία της Αθήνας και γιορτάζουν την αγάπη με τον πιο όμορφο και αξέχαστο τρόπο.

Ρομαντική Εμπειρία Διαμονής

Γιορτάστε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με πολυτέλεια και ρομαντισμό, επιλέγοντας μια αξέχαστη διαμονή στα εμβληματικά ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George.

Απολαύστε μια συλλογή προνομίων μέσα από τα εορταστικά πακέτα διαμονής που περιλαμβάνουν:

- Πρωινό για δυο στο δωμάτιο

- Φιάλη σαμπάνιας κατά την άφιξη

- Valentine’s welcome amenity

Valentine's Day - Hotel Grande Bretagne

Valentine's Day - King George Hotel

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3330000

Η προσφορά είναι διαθέσιμη για διαμονή μεταξύ 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ρομαντική Γαστρονομική Εμπειρία με Θέα την Ακρόπολη

Τα εστιατόρια GB Roof Garden και Tudor Hall υποδέχονται τους ερωτευμένους σε μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα με πανοραμική θέα στην Ακρόπολη και τη φωτισμένη Αθήνα, προσφέροντας ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες.

Στο κοσμοπολίτικο GB Roof Garden του ιστορικού Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, ο Chef de Cuisine Γιάννης Ροκανάς έχει σχεδιάσει ένα ρομαντικό μενού τεσσάρων πιάτων αφιερωμένο στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, συνδυάζοντας μοναδικές γεύσεις, χρώματα και αρώματα που απογειώνουν τις αισθήσεις. Σε απόλυτη αρμονία με την ατμόσφαιρα και τη ζωντάνια του χώρου αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα ανεπανάληπτο δείπνο για δυο.

Στο βραβευμένο με αστέρι Michelin Tudor Hall, στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου King George, η υψηλή γαστρονομία συναντά τον ρομαντισμό σε ένα σκηνικό διαχρονικής κομψότητας. Ο Chef de Cuisine Νίκος Λειβαδιάς, μέσα από το εκλεπτυσμένο à la carte μενού του εστιατορίου, δίνει μια σύγχρονη πινελιά σε κλασικές και αγαπημένες γεύσεις και κάθε πιάτο είναι ένα μικρό έργο τέχνης για να απολαύσετε με το άλλο σας μισό.

Παράλληλα, οι προσεκτικά επιλεγμένες οινικές αρμονίες από τη βραβευμένη λίστα κρασιών, που επιμελείται ο Head Sommelier Βαγγέλης Ψωφίδης, αναδεικνύουν κάθε πιάτο, προσθέτοντας μια ακόμη μαγευτική νότα.

Για μια πιο ζωντανή συνέχεια μετά το δείπνο, σας περιμένει το νέο George The Lobby Bar στο ισόγειο του King George. Σε έναν χώρο που συνδυάζει διακριτική πολυτέλεια με upbeat μουσική, απολαύστε εκλεκτά cocktails και γνωρίστε από κοντά το νέο hotel bar που φέρνει νέο ρυθμό στην καρδιά της πόλης.

Κρατήσεις στο +30 210 3330748

GB Roof Garden - Valentine’s Dinner Set Menu

Εμπειρία ευεξίας στο GB Spa

Aφεθείτε στην απόλυτη εμπειρία ευεξίας που προσφέρει το βραβευμένο GB Spa του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία.

Χαρίστε στο αγαπημένο σας πρόσωπο ένα πολυτελές δώρο, ένα ταξίδι αναζωογόνησης και χαλάρωσης. Ανακαλύψτε τη συλλογή αυθεντικών περιποιήσεων σώματος και προσώπου και αφυπνίστε τις αισθήσεις με εξατομικευμένες θεραπείες υγείας και ομορφιάς για άνδρες και γυναίκες από τους έμπειρους θεραπευτές του GB Spa.

Απολαύστε την εσωτερική πισίνα με θεραπευτικό όζον και υδρομασάζ, χαλαρώστε στα ατμόλουτρα και τη σάουνα, επισκεφθείτε το GB Hair Spa & Nail Salon και ανακαλύψτε τα οφέλη μιας ολιστικής εμπειρίας spa στην καρδιά της Αθήνας.

Από τις 9 έως τις 22 Φεβρουαρίου, το βραβευμένο GB Spa σας προσκαλεί να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ευεξίας με το Valentine’s Spa Bliss.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Personalized Full Body Massage

Ένα εξατομικευμένο μασάζ που χαλαρώνει ολόκληρο το σώμα, απομακρύνοντας την ένταση που έχει συσσωρευτεί στην πλάτη, τον αυχένα, τους ώμους και τα άκρα. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας από εξειδικευμένο θεραπευτή, προσφέρει απόλυτη αναζωογόνηση και ευεξία. Με τη θεραπεία, οι επισκέπτες λαμβάνουν δώρο μια premium μάσκα περιποίησης προσώπου από την 111SKIN.

Περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού στο +30 210 3330799

και στο https://www.gbspa.gr

GB Corner Gifts & Flavors

Η πιο γνωστή “γωνιά της Αθήνας”, το GB Corner Gifts & Flavors υποδέχεται την ημέρα των ερωτευμένων με ρομαντική διάθεση και διακόσμηση και σας προσκαλεί να γιορτάσετε προσφέροντας υπέροχα δώρα στους αγαπημένους σας.

Επισκεφθείτε το GB Corner Gifts & Flavors στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία ή περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ξενοδοχείου για να ανακαλύψετε τα πιο πρωτότυπα και ρομαντικά δώρα.

Επιπλέον, στη βιτρίνα του GB Corner σας περιμένει ένα σαγηνευτικό γλυκό, ιδανικό για να μοιραστείτε με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Ένα ρομαντικό επιδόρπιο για δύο, που συνδυάζει αφράτο μπισκουί με τραγανή πραλίνα φιστικιού, κομποτέ σανγκουίνι, αρωματικό supreme και μια ελαφριά μους βανίλιας. Μια δημιουργία υψηλής ζαχαροπλαστικής, σχεδιασμένη για να προσφέρει μια αξέχαστη γευστική εμπειρία σε κάθε ξεχωριστή στιγμή.

Εξερευνήστε το online shop: https://www.grandebretagnestore.com/

Πληροφορίες στο +30 210 33 30 750

Βασιλέως Γεωργίου Α' 1,

Πλατεία Συντάγματος, 10564

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο από τις 11:00 έως τις 20:00