H Worldline στην Ελλάδα προσφέρει το Tap to Pay στο iPhone

Η Worldline, παγκόσμια ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του Tap to Pay στο iPhone, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. ​ ​

Το Tap to Pay στο iPhone επιτρέπει στους επαγγελματίες και τις εταιρείες κάθε κλάδου, να δέχονται όλους τους τύπους πληρωμών ανέπαφα, τόσο από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες όσο και από το Apple Pay και άλλα ψηφιακά πορτοφόλια, χρησιμοποιώντας μόνο ένα iPhone και την εφαρμογή Worldline Smart POS, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.



To Tap to Pay στο iPhone χρησιμοποιεί τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και απορρήτου του iPhone για την προστασία των δεδομένων, τόσο της επιχείρησης όσο και των πελατών. Η Apple δεν αποθηκεύει τους αριθμούς των καρτών στο iPhone ή στους διακομιστές της, επομένως οι επιχειρηματίες και οι πελάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα δεδομένα τους παραμένουν απόρρητα.*



Η χρήση του Tap to Pay στο iPhone με την εφαρμογή Worldline Smart POS είναι εύκολη και ασφαλής. Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, ζητείται από τον καταναλωτή να πλησιάσει όποιο ανέπαφο μέσο πληρωμής διαθέτει στο iPhone του πωλητή, και η πληρωμή ολοκληρώνεται με ασφάλεια, μέσω τεχνολογίας NFC.



Το Tap to Pay στο iPhone μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή και συμπληρωματικά στο ήδη υπάρχον τερματικό πληρωμών. Σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο του καταστήματος, χωρίς να απαιτείται αναμονή του πελάτη στα ταμεία. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται σημαντικά η εμπειρία του καταναλωτή. Μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις εστίασης, υπηρεσίες διανομής, ταξί και υπαίθριες αγορές.



Ο κος Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, εξηγεί: «Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Tap to Pay στο iPhone για να δέχονται πληρωμές με ασφάλεια και ευελιξία, χρησιμοποιώντας απλώς την εφαρμογή Worldline Smart POS ​ σε ένα iPhone. Ανεξάρτητα από τον τύπο της επιχείρησης, αυτή η πρωτοποριακή λύση είναι κατάλληλη για κάθε κλάδο εμπορικής δραστηριότητας και προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο να βελτιώσουν τις διαδικασίες πληρωμών τους. Η τεχνολογία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στη διαμόρφωση λύσεων πληρωμών που ενισχύουν τις επιχειρήσεις και συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.»



Το Tap to Pay στο iPhone είναι εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση. Οι έμποροι χρειάζεται μόνο να κατεβάσουν το Worldline Smart POS app για iOS από το Apple App Store σε ένα iPhone XS ή νεότερο, με την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS, για να ξεκινήσουν να δέχονται ανέπαφες πληρωμές μέσα σε λίγα λεπτά.



*Οι κρυπτογραφημένοι αριθμοί καρτών αποθηκεύονται προσωρινά στο iPhone μόνο για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε λειτουργία Store and Forward.