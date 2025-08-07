H Tesla υπέγραψε συμφωνία ύψους 16,5 δισ. δολαρίων με τη Samsung

H Tesla υπέγραψε συμφωνία ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη Samsung για την προμήθεια επεξεργαστών. Μετά από αυτή τη συνεργασία το εργοστάσιο της Samsung στο Τέιλορ του Τέξας θα παράγει τα νέας γενιάς τσιπς Τεχνητής Νοημοσύνης της Tesla.

Μετά την είδηση της συμφωνίας, η μετοχή της Samsung εκτινάχθηκε κατά 6,8%, ενώ η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε κατά 1,9%.

🚨BREAKING: TESLA TEAMS UP WITH SAMSUNG, INTEL FOR DOJO SUPERCOMPUTER CHIPS! $TSLA $INTC



• Tesla plans to split Dojo 3 chip production, with Samsung handling front-end manufacturing and Intel taking on specialized packaging

• Move shifts away from TSMC's full-process control,… pic.twitter.com/OsUzNvBbHr — Tesla Archive (@tesla_archive) August 7, 2025

Η Samsung συμφώνησε να επιτρέψει στην Tesla να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας παραγωγής. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς σκοπεύω να επιθεωρώ προσωπικά τη γραμμή παραγωγής για να επιταχύνω την πρόοδο. Επιπλέον, το εργοστάσιο βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου», έγραψε ο Musk στο X.

Και σε ξεχωριστή του ανάρτηση, τόνισε ότι «το ποσό των $16,5 δισ. είναι το ελάχιστο. Η πραγματική παραγωγή πιθανότατα θα είναι πολλαπλάσια».