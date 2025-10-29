H Sobi δημοσιεύει την έκθεση δεύτερου τριμήνου του 2025: Συνεχιζόμενη δυναμική στο χαρτοφυλάκιο και στη γραμμή παραγωγής

Δεύτερο τρίμηνο του 2025
- Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13%, 22% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, (CER)1, και ανήλθαν σε 6.175 εκατ. SEK (5.442)
- Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 27% σε CER και ανήλθαν σε 4.570 εκατ. SEK (3.866), υπαγορευμένα κυρίως από την κυκλοφορία του efanesoctocog alfa που αντιστοιχεί σε 627 εκατ. SEK (4), τις ισχυρές πωλήσεις του avatrombopag ύψους 1.220 εκατ. SEK (928) και τις πωλήσεις του pegcetacoplan ύψους 304 εκατ. SEK (251), που εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις πωλήσεις του pacritinib ύψους 302 εκατ. SEK (347)
- Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 11% σε CER και ανήλθαν σε 1.288 εκατ. SEK (1.277), υπαγορευμένα από τις ισχυρές πωλήσεις του emapalumab ύψους 632 εκατ. SEK (522) και τις πωλήσεις του anakinra ύψους 749 εκατ. SEK (745)
- Τα έσοδα από το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο1* αυξήθηκαν κατά 65% σε CER και ανήλθαν σε 3.384 εκατ. SEK (2.224)
- Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1,2 ήταν ίσο με 34% (28), εξαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC),2 στα -237 εκατ. SEK, και σχετίστηκε κυρίως με δαπάνες αναδιάρθρωσης μετά τις αλλαγές στην οργάνωση ειδικά όσον αφορά τις δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Το EBITA1 ήταν ίσο με 1.863 εκατ. SEK (1.486), αντίστοιχο με περιθώριο 30% (27). Το EBIT ήταν ίσο με 1.010 εκατ. SEK (612)
- Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ήταν 1,85 (0,66) SEK και τα EPS μετά τη μείωση ήταν 1,83 (0,65) SEK. Τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσης ήταν 2,38 (0,72) και τα προσαρμοσμένα EPS μετά τη μείωση1 ήταν 2,36 (0,72)
- Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν ίσες με 1.448 εκατ. SEK (2.329)
Οικονομικές προβλέψεις 2025 – Αμετάβλητες
- Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER
- Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων
* Το στρατηγικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα εξής φάρμακα της Sobi: efanesoctocog alfa, pegcetacoplan, avatrombopag, emapalumab, pacritinib και loncastuximab tesirine, καθώς και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από τις πωλήσεις της Sanofi για το efanesoctocog alfa και το nirsevimab.