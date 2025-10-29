Η LG Electronics Hellas χαράζει μια νέα πορεία ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, με αιχμή την τεχνολογική καινοτομία και την έννοια του «connected living», ενός οικοσυστήματος έξυπνων συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον άνθρωπο.

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, τονίζει ότι η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας, την ενίσχυση του επαγγελματικού τομέα (B2B) και τη δημιουργία ενός ενοποιημένου οικοσυστήματος «έξυπνου σπιτιού».

«Η LG εστιάζει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αξίας για τον καταναλωτή, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμα προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινότητα», ανέφερε ο κ. Κουτελός, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία βλέπει την τεχνολογία ως εργαλείο που διευκολύνει, όχι που επιβάλλεται. Από τις OLED τηλεοράσεις μέχρι τα πλυντήρια Direct Drive και τα ψυγεία InstaView, κάθε προϊόν ενσωματώνει τη φιλοσοφία της LG για ποιότητα, βιωσιμότητα και λειτουργική υπεροχή.

Το έξυπνο σπίτι με επίκεντρο τον άνθρωπο

Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής βρίσκεται η πλατφόρμα LG ThinQ, που επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των έξυπνων συσκευών σε ένα ενιαίο περιβάλλον ελέγχου. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η LG υλοποιεί στην πράξη το όραμά της για ένα πραγματικά «συνδεδεμένο» σπίτι, στο οποίο οι συσκευές δεν λειτουργούν απλώς αυτόνομα, αλλά μαθαίνουν από τις συνήθειες και τις ανάγκες του χρήστη.

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο που οι οικιακές συσκευές επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Η LG αξιοποιεί αυτή τη δυναμική, αναπτύσσοντας λύσεις που προσαρμόζονται δυναμικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. «Η προσέγγισή μας παραμένει ανθρωποκεντρική», σημείωσε ο κ. Κουτελός. «Δεν επιδιώκουμε να επιβάλουμε την τεχνολογία, αλλά να την προσφέρουμε έτοιμη προς χρήση, ώστε κάθε καταναλωτής να αποφασίζει πότε και πώς θα την ενσωματώσει στη ζωή του». Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συνδυάζοντας ενεργειακή απόδοση με τεχνολογική πρόοδο.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου

Σε διεθνές επίπεδο, η μητρική LG Electronics Inc. ανακοίνωσε προκαταρκτικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα 21,88 τρισ. KRW (περίπου 15,46 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και λειτουργικά κέρδη 688,9 δισ. KRW (486,7 εκατ. δολάρια). Παρά τις εμπορικές προκλήσεις και τις πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς, τα αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες της αγοράς και κατέγραψαν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση τρίτου τριμήνου στην ιστορία της εταιρείας.

Η LG πέτυχε να διατηρήσει υψηλή ανταγωνιστικότητα στους βασικούς τομείς δραστηριότητας, ενώ οι λύσεις οχημάτων (Vehicle Solutions) σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική στροφής του ομίλου προς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα infotainment και οι πλατφόρμες περιεχομένου για οχήματα.

Στον τομέα των οικιακών συσκευών, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην premium κατηγορία, ενώ κατάφερε να αντισταθμίσει μέρος των εξωτερικών πιέσεων μέσω βελτιστοποίησης παραγωγής και αποδοτικής διαχείρισης πόρων. Παράλληλα, η LG επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις μη υλικές πλατφόρμες, όπως το λειτουργικό webOS και οι συνδρομητικές υπηρεσίες, αναμορφώνοντας τη δομή κερδοφορίας της μακριά από το παραδοσιακό hardware.

Σημειωτέον, ότι η LG επεκτείνει δυναμικά τις οικολογικές λύσεις ψύξης και θέρμανσης, εξασφαλίζοντας σημαντικά έργα σε data centers τεχνητής νοημοσύνης σε Αμερική, Μέση Ανατολή και Ασία. Η διάθεση συστημάτων υγρής ψύξης επόμενης γενιάς αποτελεί στρατηγική επένδυση με προοπτική να καταστήσει την LG πρωταγωνιστή στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ενεργειακής αποδοτικότητας για κέντρα δεδομένων.

Η εισαγωγή στο NSE και το όραμα «Make India Global»

Η σημαντικότερη ίσως κίνηση του Ομίλου φέτος σε επίπεδο διεθνούς στρατηγικής είναι η εισαγωγή της LG Electronics India Limited (LGEIL) στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας (NSE). Η δημόσια εγγραφή, μέσω της οποίας διατέθηκε το 15% των μετοχών, απέφερε περίπου 1,31 δισ. δολάρια, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του να μετατρέψει τις θυγατρικές του σε τοπικά ισχυρούς παίκτες με παγκόσμιο αποτύπωμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της LG Electronics, William Cho, χαρακτήρισε την Ινδία «κομβικό άξονα» για τη στρατηγική του Ομίλου, υπογραμμίζοντας το όραμα της εταιρείας: «Make for India», «Make in India», «Make India Global». Η LGEIL στοχεύει να διατηρήσει την ηγεσία της στις μεγάλες οικιακές συσκευές, ενώ επεκτείνεται δυναμικά στους τομείς B2B, HVAC και οθονών πληροφοριών, συμβάλλοντας στην τεχνολογική αναβάθμιση της ινδικής αγοράς.

Η LGEIL επιδιώκει να χτίσει «μακροχρόνιες σχέσεις πέρα από το σημείο πώλησης», μέσω προγραμμάτων συνδρομής και ενισχυμένων υπηρεσιών μετά την πώληση. Η εταιρεία βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως αγορά κατανάλωσης, αλλά ως κέντρο παραγωγής και καινοτομίας που θα συμβάλει στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας του Ομίλου. Με βάση τα στοιχεία της Boston Consulting Group, η μεσαία τάξη της χώρας προβλέπεται να φτάσει το 46% των νοικοκυριών έως το 2030, προσφέροντας τεράστιες προοπτικές για μαζική και premium κατανάλωση.

Η ελληνική αγορά στο πλέγμα της παγκόσμιας στρατηγικής

Η στρατηγική της LG Hellas συνδέεται άμεσα με τη διεθνή πορεία του Ομίλου: επένδυση στην τεχνολογία, έμφαση στις βιώσιμες λύσεις, στροφή στις υπηρεσίες και στα συνδεδεμένα οικοσυστήματα. Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστική αγορά στην οποία η εταιρεία εφαρμόζει πιλοτικά την ολοκληρωμένη προσέγγιση του connected living, συνδυάζοντας την τεχνολογία AI, τη συνδεσιμότητα και την εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, η LG ενισχύει τον επαγγελματικό της τομέα με ενεργειακές και ψυκτικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, ιδίως σε τουρισμό και εμπορικά ακίνητα, δύο κλάδους που παραμένουν βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.