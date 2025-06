GSK Ελλάδος: Διπλή Διάκριση στην Ελλάδα στις λίστες Best Workplaces™ για το 2025

Η GSK Ελλάδος αναδείχθηκε ως το κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στην κατηγορία επιχειρήσεων με 100-250 εργαζόμενους, κατακτώντας την 1η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Greece 2025, ενώ διακρίθηκε στη 2η θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women, στην ίδια κατηγορία. Η επίσημη βράβευσή του οργανισμού, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του θεσμού, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των βραβευθέντων οργανισμών της χώρας.

Οι εν λόγω διακρίσεις αποτελούν τιμητική αναγνώριση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας και αξιών της GSK, ενώ η ένταξη στη λίστα Best Workplaces™ προϋποθέτει τόσο την απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης Πιστοποίησης Great Place to Work®, κατόπιν αξιολόγησης του οργανισμού από τους εργαζομένους της, όσο και την αξιολόγηση του οργανισμού ως προς τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού από τον διεθνώς καταξιωμένο εργοδοτικό θεσμό Great Place to Work® με την ακαδημαϊκή επικύρωση των αποτελεσμάτων από το ALBA Graduate Business School.

Για την GSK Ελλάδος, η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καίριο πυλώνα της δυναμικής πορείας της για περισσότερα από 50 χρόνια στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού και συμπεριληπτικού χώρου εργασίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς, ευπρόσδεκτοι και ισότιμοι, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η φροντίδα για την υγεία ξεκινά από τη φροντίδα των ανθρώπων της.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Γιώργος Καλόγηρος: Adult Vaccines Business Unit Head, GSK Greece, ο κ. Ηλίας Στενός: Compliance Officer, GSK Greece, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης: Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, η κα. Αγγελική Βασιλάτου: HR Business Partner & Country Head GSK Greece & Czech Republic, η κα. Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου: Government Affairs & Market Access Director, GSK Greece, ο κ. Ανδρέας Ρουσσίδης: Country Medical Director, GSK Greece, ο κ. Άρης Μοίρας, Communications Manager, GSK Greece, οκ. Βλάσσης Κριτσιώνης: HIV/Lupus Business Unit Head, GSK Greece, η κα. Φανή Καρατζά: IL5 Franchise Lead, GSK Greece και ο κ. Ηλίας Λένας: Commercial Operations & General Medicines Head, GSK Greece

Κατά την παραλαβή του 1ου βραβείου Best Workplaces™ Greece 2025, η κα. Αγγελική Βασιλάτου, HR Business Partner & Country Head GSK Greece & Czech Republic, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Αυτή η διάκριση αναγνωρίζει και επιβραβεύει την ανθρωποκεντρική κουλτούρα, τις αξίες αλλά και το σύνολο των πρωτοβουλιών της GSK οι οποίες τροφοδοτούν αδιάλειπτα ένα συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοί μας αισθάνονται ασφαλείς, ευπρόσδεκτοι και ισότιμοι. Οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη του οργανισμού και πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί να τους παρέχουμε τις συνθήκες, τα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζονται προκειμένου να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους αλλά και να ενθαρρύνουμε μια αναπτυξιακή κουλτούρα με θετική επίδραση στην προσωπική τους και επαγγελματική τους πρόοδο, με γνώμονα το όφελος των ασθενών».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κα. Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου, Government Affairs & Market Access Director, μεταξύ άλλων, προσέθεσε: «Η κατάκτηση του πρώτου βραβείου αποτελεί εξαιρετική τιμή για όλους εμάς στην GSK Ελλάδος. Το βραβείο αυτό ανήκει σε κάθε εργαζόμενο του οργανισμού μας, καθώς αντικατοπτρίζει το πάθος και τη διαχρονική δέσμευση όλων μας στην ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζει η επιστημονική καινοτομία και αριστεία. Η εν λόγω διάκριση έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 50 και πλέον ετών δυναμικής παρουσίας της GSK στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική μας επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας και τη χώρα προς όφελος των Ελλήνων ασθενών και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.»