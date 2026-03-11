Gold βραβείο στα e-volution Awards 2026 για το My favourite ACS Locker

Η ACS απέσπασε Gold Βραβείο στα e-volution Awards 2026, τον θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Η διάκριση απονεμήθηκε στην υπηρεσία My favourite ACS Locker, η οποία ξεχώρισε στην κατηγορία «Υπηρεσίες Logistics & Last Mile». Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική βράβευση που επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση της ACS στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών της.

Το My favourite ACS Locker παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη-παραλήπτη της ACS να επιλέγει, μέσω της ψηφιακής βοηθού ACiStant στο acscourier.gr και στο ACS Mobile App, το ACS Locker που τον εξυπηρετεί περισσότερο για την παραλαβή των αποστολών του. Η λύση διατίθεται χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση και προσφέρει αυξημένη ευελιξία, καθώς η παραλαβή πραγματοποιείται 24 ώρες το 24ωρο, σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Οι παραλήπτες μπορούν να δηλώσουν έως και τρεις διευθύνσεις στις οποίες επιθυμούν να παραλαμβάνουν συνήθως τις αποστολές τους, όπως την κατοικία, τον χώρο εργασίας ή την εξοχική τους κατοικία, και για καθεμία από αυτές, να επιλέγουν το ACS Locker ή το κατάστημα ACS που τους εξυπηρετεί (αναλυτικά τα βήματα στο βίντεο της υπηρεσίας).

Η βραβευμένη λύση αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο ACS Smartpoint Locker, το οποίο αριθμεί σήμερα περισσότερες από 65.000 θυρίδες σε 1.400 σημεία σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την αυτονομία και την ευκολία στην παραλαβή αποστολών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ACS κ. Απόστολος Γεωργαντζής, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς μας να αναπτύσσουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας. Μέσα από λύσεις όπως το My favourite ACS Locker επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στην παραλαβή των αποστολών».

Σημειώνεται ότι για την προώθηση της υπηρεσίας, η ACS διενεργεί διαγωνισμό την περίοδο 5/3-30/11/26 που κληρώνει iPhone 17 Pro για 2 τυχερούς κάθε μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του διαγωνισμού.