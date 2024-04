Go For More για μεγαλύτερη επιβράβευση στις πασχαλινές σας αγορές, από την Εθνική Τράπεζα

Και φέτος το Πάσχα, επωφεληθείτε από τις προσφορές του προγράμματος επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζοντας πόντους ενώ χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για αγορές σε επιλεγμένους συνεργάτες.

Ως και τις 4 Μαΐου, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του προγράμματος θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να εντυπωσιάσετε τους αγαπημένους σας με μοναδικά δώρα, αλλά και με προμήθειες για το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι.

Εάν είστε νονός και έχετε απαιτητικό βαφτιστήρι, στα παιχνιδάδικα Μουστάκας ή στο moustakastoys.gr, θα βρείτε αμέτρητες επιλογές για λαμπάδες και παιχνίδια. Και φυσικά με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε σε κάθε σας αγορά το 10% της αξίας της, σε Go For More πόντους.

Για εσάς που αναζητάτε τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης είτε για δώρο, είτε για την ανανέωση του προσωπικού σας νεσεσέρ, επισκεφθείτε ένα κατάστημα Hondos Center ή το hondoscenter.com, χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές σας και κερδίστε το 10% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους.

Εάν είστε λάτρης του fitness και της ευεξίας ή εάν προετοιμάζεστε για το καλοκαίρι, οι πιο μοδάτες και άνετες αθλητικές λύσεις σας περιμένουν στα καταστήματα Intersport! Πραγματοποιώντας τις αγορές σας στα καταστήματα Intersport ή το intersport.gr, σε αθλητικά είδη και αξεσουάρ, έχετε κέρδος 10% της αξίας της συναλλαγής σας με χρήση των πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Σχεδιάζετε, μεταξύ άλλων, και οδικό ταξίδι για διακοπές στο χωριό; Το Go For More φροντίζει για εσάς και σας εξασφαλίζει σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ, καύσιμα κίνησης με κέρδος 5% σε Go For More πόντους, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Φυσικά και για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε ακόμα πιο μακριά, χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για την αγορά του αεροπορικού σας εισιτηρίου AEGEAN ή Olympic Air, αλλά και σε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές και κερδίστε 5% σε Go For More πόντους.

Από το Go For More δεν θα μπορούσε να λείψει και η λίστα αγορών για το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό με προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, καθώς με κάθε αγορά έως τις 4 Μαΐου στα καταστήματα της αλυσίδας ή στο masoutis.gr, επωφελείστε με κέρδος 5% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Απολαύστε και μοιραστείτε μοναδικές στιγμές και αυτό το Πάσχα, με το Go For More!

Οι προσφορές ισχύουν έως και 4/5, για συναλλαγές άνω των 30 ευρώ, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές επισκεφθείτε το nbg.gr.