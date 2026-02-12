Γιώργος Γεράρδος: Η πορεία και η παρακαταθήκη του «καπετάνιου» του Πλαισίου

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ήταν ο άνθρωπος που διέκρινε τις ευκαιρίες πριν γίνουν τάση, που τόλμησε όταν η αγορά δίσταζε και που κατάφερε, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα λίγων τετραγωνικών στη Στουρνάρη, να δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με διορατικότητα, επιμονή και βαθιά πίστη στους ανθρώπους του, άφησε πίσω του μια διαδρομή 57 ετών αδιάλειπτης παρουσίας και κερδοφορίας, αλλά κυρίως μια επιχειρηματική φιλοσοφία που συνέδεσε το όνομά του με την καινοτομία και την αξιοπιστία.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, ο Γιώργος Γεράρδος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η εργατικότητα δεν ήταν επιλογή, αλλά τρόπος ζωής. Οι γονείς του, άνθρωποι του μόχθου, επένδυσαν στην παιδεία του και του μετέδωσαν την αξία της προσπάθειας. Με υποτροφία φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια πέρασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιλέγοντας τον δρόμο της Πολιτικής Μηχανικής.

Ωστόσο, πριν ακόμη πάρει το πτυχίο του, είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται επιχειρηματικά. Παρατηρώντας τις ανάγκες των συμφοιτητών του για εξοπλισμό σχεδίου και αναλώσιμα, εντόπισε ένα κενό στην αγορά. Το 1969, σε ηλικία μόλις 23 ετών, με περιορισμένα κεφάλαια που εξασφάλισε από συγγενείς και φίλους, άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί γεννήθηκε το Πλαίσιο.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, επέλεξε να κινηθεί διαφορετικά, έτσι περιόρισε τους μεσάζοντες, επιδίωξε άμεσες συνεργασίες και στόχευσε σε καλύτερες τιμές για τους πελάτες του. Το κατάστημα ειδών σχεδίου έγινε γρήγορα σημείο αναφοράς για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο. Ήταν η πρώτη απόδειξη ότι ο νεαρός επιχειρηματίας διέθετε αυτό που δύσκολα διδάσκεται, ήτοι το εμπορικό ένστικτο.

Η τολμηρή στροφή στην πληροφορική

Η μεγάλη καμπή ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Σε μια περίοδο που οι προσωπικοί υπολογιστές ήταν ακόμη άγνωστοι στους περισσότερους Έλληνες, ο Γιώργος Γεράρδος διέβλεψε ότι η πληροφορική δεν ήταν μια παροδική μόδα αλλά το μέλλον. Το 1985 παρουσίασε τον Turbo-X, έναν προσωπικό υπολογιστή που συναρμολογούνταν στην Ελλάδα και μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Ήταν μια κίνηση υψηλού ρίσκου για τα δεδομένα της εποχής. Η αγορά ήταν μικρή, η τεχνογνωσία περιορισμένη και η επένδυση σημαντική. Όμως το εγχείρημα πέτυχε. Ο Turbo-X έγινε για μια ολόκληρη γενιά το πρώτο βήμα στον κόσμο της τεχνολογίας. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες ήρθαν σε επαφή με την πληροφορική μέσα από ένα προϊόν που έφερε ελληνική υπογραφή.

Το 1988 η εταιρεία έλαβε τη μορφή με την οποία είναι γνωστή μέχρι σήμερα, ενισχύοντας τη δομή και τη στρατηγική της. Σταδιακά, τα καταστήματα αυξάνονταν, η γκάμα προϊόντων διευρυνόταν και το Πλαίσιο καθιερωνόταν ως εξειδικευμένος προορισμός τεχνολογίας.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν έβλεπε την τεχνολογία απλώς ως εμπόρευμα, αλλά ως εργαλείο προόδου. Επένδυσε στη γνώση, στην εξυπηρέτηση και στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Αυτή η φιλοσοφία ήταν που μετέτρεψε ένα κατάστημα ειδών σχεδίου σε αλυσίδα-σύμβολο της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Πρωτοπορία στο πολυκαναλικό εμπόριο και διεθνής αναγνώριση

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν το ηλεκτρονικό εμπόριο βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα, ο ιδρυτής του Πλαισίου προχώρησε σε μια ακόμη καινοτομία και οργάνωσε τμήμα απευθείας πωλήσεων, αξιοποιώντας τηλεφωνικές παραγγελίες, έντυπους καταλόγους και δομημένο σύστημα αποστολών. Η ιδέα ότι ο πελάτης μπορούσε να παραγγείλει από το σπίτι ή το γραφείο του και να παραλάβει άμεσα το προϊόν του ήταν τότε πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας δεν περιορίστηκε εντός συνόρων, αλλά το 2005 επεκτάθηκε στη Βουλγαρία, ενώ για οκτώ συνεχόμενα χρόνια συγκαταλέχθηκε στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης, μια διάκριση που αποτύπωνε την ένταση και τη συνέπεια της ανάπτυξης.

Το 2009 εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο κέντρο logistics στη Μαγούλα Αττικής, μια επένδυση-κλειδί για τη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου παραγγελιών. Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε καθοριστική χρόνια αργότερα, σε περιόδους αυξημένων αναγκών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Η επιχειρηματική του διαδρομή αναγνωρίστηκε και θεσμικά. Το 2021 τιμήθηκε ως «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς», μια διάκριση που επισφράγισε δεκαετίες καινοτομίας και συμβολής στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο άνθρωπος πίσω από τον τίτλο

Πέρα όμως από τους αριθμούς και τις διακρίσεις, όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν ηγέτη απαιτητικό αλλά δίκαιο. Για τους εργαζομένους του δεν ήταν μια απόμακρη διοικητική φιγούρα, αλλά ο «κύριος Γιώργος», παρών στην καθημερινότητα της εταιρείας. Ήξερε τους ανθρώπους του, ενθάρρυνε την προσπάθεια και επαναλάμβανε με σιγουριά ότι το Πλαίσιο οφείλει να βρίσκεται πάντα μπροστά.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, η διαδρομή του σφυρηλατήθηκε από νωρίς, από τη μητέρα που εργαζόταν ακούραστα για να του προσφέρει εκπαίδευση και από τον πατέρα που τον μύησε στα μυστικά του εμπορίου. Αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν έναν χαρακτήρα ανθεκτικό, με ισχυρή ηθική πυξίδα και βαθιά πίστη στη δουλειά.

Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός, με το ίδιο ενδιαφέρον για το μέλλον της εταιρείας που ίδρυσε πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες. Η Πλαίσιο, με περίπου 1.700 εργαζομένους και 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη του οράματός του.

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του την οικογένειά του, τους συνεργάτες του και μια επιχειρηματική παρακαταθήκη που ξεπερνά τα όρια μιας εταιρείας.

Το λιανεμπόριο έχασε έναν από τους πιο θερμούς υπερασπιστές της καινοτομίας, όμως η φλόγα που άναψε το 1969 σε εκείνα τα 14 τετραγωνικά της Στουρνάρη συνεχίζει να καίει.