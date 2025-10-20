Η ανοδική δημοτικότητα της λεγόμενης ‘ενδιάμεσης’ σεζόν και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από συγκεκριμένες αγορές για τα περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, απορρόφησαν τις μειωμένες ροές από τον αερολιμένα Σαντορίνης και τις μειώσεις πτήσεων από αρκετές αεροπορικές, παρουσιάζοντας έναν Σεπτέμβρη με σημαντική αύξηση σε επιβατική κίνηση.

Τα τελευταία χρόνια, ο μήνας Σεπτέμβριος εμφανίζει μια προοδευτικά ανοδική δημοτικότητα ως προς την επιβατική κίνηση, ξεφεύγοντας πλέον από τα τυπικά όρια της shoulder season για να αναδειχθεί από μόνος του σε τουριστική περίοδο συνειδητής επιλογής.

Ο ένατος μήνας του 2025 για το δίκτυο της Fraport Greece διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του φετινού θερινού peak ως προς τις επιβατικές ροές και τον δείκτη πληρότητας, σημειώνοντας αύξηση έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα κατά 2,8% με 149.000 περισσότερους επιβάτες.

Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε και πάλι στη διεθνή επιβατική κίνηση, η οποία διαμορφώθηκε συνολικά στο 3,1% για τον εξεταζόμενο μήνα, με οδηγούς τα αεροδρόμια: Θεσσαλονίκης (+9,3%), Κέρκυρας (7,9%) Ακτίου (8,4%), ενώ η Ρόδος κατέγραψε σχεδόν διπλάσιο αριθμό διερχόμενων επιβατών από κάθε άλλο τερματικό του δικτύου της Fraport Greece, αγγίζοντας σχεδόν το 1 εκ. διελεύσεις.

Τον ίδιο μήνα ο αριθμός πτήσεων κινήθηκε ανοδικά καταγράφοντας +2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τις περισσότερες αφίξεις είχε από εξωτερικό η Ρόδος (6.265), ακολουθούμενη από τους αερολιμένες Κέρκυρας (4.709), Θεσσαλονίκης (4.000) και Χανίων (3.116), με το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τον αερολιμένα Καβάλας να καταγράφουν θεαματική αύξηση σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, κατά 10,3% και 13,4% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο εννιαμήνου, ισχυρά θετικά πρόσημα καταγράφονται τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση (2,6%) με 31.781,767 διακινήσεις επιβατών, όσο και στην αύξηση του αριθμού πτήσεων (1,8%) ο οποίος διαμορφώθηκε στα 239.040 δρομολόγια.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1 εκατ. επιβάτες από την αρχή του 2025, σε σχέση με το περσινό 9μηνο.

Ποιοι μήνες ξεχωρίζουν

Από την αρχή του έτους, ο μήνας Φεβρουάριος κατατάσσεται πρώτος σε αύξηση διεθνούς επιβατικής κίνησης με 13,6%, έναντι του περσινού ενώ ακολουθούν ο Απρίλιος (Πάσχα) με 4,9%, ο Αύγουστος (4,4%), με τον Σεπτέμβριο (3,1%) να ξεπερνά και τον Ιούλιο (2,9%). Στη συνολική επιβατική κίνηση ο φετινός Απρίλιος κατέχει τα σκήπτρα καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με τον περσινό, ακολουθούμενος από Ιανουάριο και Φεβρουάριο με 3,7%, και τον πολύ καλό Σεπτέμβριο (2,8%).

Αντίστοιχα οι μήνες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό πτήσεων στο έτος έως σήμερα είναι ο Απρίλιος (3,9%), ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος (με 2,7% και 2,0%).

Απορροφήσιμο το πισωγύρισμα της Σαντορίνης

Η σταδιακή ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης που παρατηρείται από τον Απρίλιο στο τερματικό Σαντορίνης ανακόπηκε τον Σεπτέμβριο, με το αεροδρόμιο να καταγράφει περίπου 65.000 λιγότερους επιβάτες σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το αεροδρόμιο Σαντορίνης

Το χάσμα διευρύνθηκε εκ νέου στο -15,2%, σε αντίθεση με την σαφή πτωτική πορεία που κατέγραφε τους δύο τελευταίους μήνες (Απρ.: -27,8% | Μάιος: -21,4% | Ιούνιος: -17,2% | Ιούλιος: -11,6% | Αύγουστος: -9,4%).

Ισχυρά ανοδική η κυκλοφορία από Ισραήλ

Στις θετικές εξελίξεις και παρά την ύφεση, η κίνηση από τις αγορές Ισραήλ και Τουρκίας παρουσίασαν αξιοσημείωση αύξηση, αποτελώντας τους κύριους αντισταθμιστικούς παράγοντες των μειώσεων του Σεπτεμβρίου στο τερματικό Σαντορίνης.

Γενικότερα, για το σύνολο της αεροπορικής κίνησης, η κυκλοφορία από το Ισραήλ δεν επηρεάστηκε και συνέχισε την ανοδική της τάση τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 40,1% (+39.000 επιβάτες).

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (Arkia, EL Al, Israir και Blue Bird). Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο επανεκκίνησαν ορισμένες πτήσεις της Aegean και της Wizz Air, για πρώτη φορά μετά την κρίση.

Τον Σεπτέμβριο, το ποσοστό ανάκαμψης έφτασε το 84,6% σε σύγκριση με τα προπολεμικά δρομολόγια. Εκτιμάται ότι περίπου 180 πτήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, με βάση το αρχικό μηνιαίο πρόγραμμα.

Το αεροδρόμιο Ρόδου υποδέχθηκε σχεδόν 1 εκατομμύριο επιβάτες τον Σεπτέμβριο.

Αποδίδει καρπούς η στρατηγική ανθεκτικότητας της Fraport Greece

Παρά την επιστροφή του περιφερειακού αεροδρομίου Σαντορίνης σε διψήφιο ποσοστό μείωσης της επιβατικής κίνησης σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, αλλά και τις μειώσεις που κατέγραψαν συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες, τα συνολικά αποτελέσματα Σεπτεμβρίου για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια του δικτύου επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της πολύπλευρης στρατηγικής της Fraport Greece, η οποία εστιάζει στη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία, την εξυπηρέτηση, τις συνεχείς επενδύσεις και την ασφάλεια, αποτελώντας την πρώτη πύλη εισόδου του τουρισμού στη χώρα μας.

Το αεροδρόμιο Μυκόνου

Παράταση της θερινής περιόδου

Η παράταση της θερινής περιόδου έως τον Σεπτέμβριο ήταν εμφανής σε όλα τα αεροδρόμια εκτός από της Σαντορίνης και της Μυκόνου, κυρίως λόγω της επέκτασης των πτήσεων χαμηλού κόστους από τον Όμιλο Ryanair (+9,8% / +85.000 επιβάτες).

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» συνέχισε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Σεπτέμβριο (+7,9% / +61,4 χιλ. επιβάτες), συμβάλλοντας καθοριστικά στην θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από τη Γερμανία, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες κατέγραψαν αξιοσημείωτες αυξήσεις, με τη Ryanair να συμβάλλει με επιπλέον +23.000 επιβάτες (+12,4%), υποστηριζόμενη από την επέκταση των πτήσεων της στη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ελλάδα.

Ο αερολιμένας Κέρκυρας

Ο αερολιμένας Κέρκυρας (+7,8% / +56.500 επιβάτες) συνέχισε την ισχυρή του ανάπτυξη, τροφοδοτούμενος από τη ζήτηση από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ισραήλ.

Η αύξηση υποστηρίχθηκε από την ισχυρή απόδοση των Ryanair, easyJet, Lufthansa και Condor.

Η Ρόδος (+2,2% / +23,1 χιλ. επιβάτες) διατήρησε την ανοδική τάση του προηγούμενου μήνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξισορρόπηση των απωλειών της κυκλοφορίας από το τερματικό της Σαντορίνης.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κυκλοφορίας από το Ηνωμένο Βασίλειο (+7,5% / +18 χιλ. επιβάτες), ιδίως από τις Ryanair, Jet2.com και easyJet.

Άλλες αγορές που συνέβαλαν ήταν η Ελλάδα, η Γερμανία και το Ισραήλ.

Το αεροδρόμιο της Κω

Το αεροδρόμιο της Κω (+5,4% / +26,4 χιλ. επιβάτες) συνέχισε την αξιοσημείωτη ανάπτυξή του αυτό το καλοκαίρι, συμβάλλοντας επίσης σημαντικά στην εξισορρόπηση των απωλειών.

Η επέκταση οφείλεται κυρίως στις εταιρείες Ryanair, Condor, Lufthansa και Aegean, ενώ τόσο η εγχώρια όσο και η γερμανική αγορά παρουσίασαν ισχυρή απόδοση.

Ο αερολιμένας Μυκόνου (-3,2% / -8.000 επιβάτες) κατέγραψε μέτρια μείωση, ιδίως στην εγχώρια αγορά.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των πτήσεων της Volotea και της easyJet, παρά την αύξηση των πτήσεων της Aegean, της Sky Express και της EL AL.

⬇️Οι 5 αγορές (χώρες) με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη διεθνή επιβατική κίνηση της Fraport Greece

⬇️Οι 5 αεροπορικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη συμβολή στη διεθνή επιβατική κίνηση της Fraport Greece

⬇️Τα 5 διεθνή αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη συμβολή στην επιβατική κίνηση της Fraport Greece

Από την έναρξη της λειτουργίας του το δίκτυο περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece έχει υποδεχθεί περίπου 244 εκατομμύρια επιβάτες. Η διαχειρίστρια εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το πλάνο επενδύσεων με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την ενίσχυση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.