Τράπεζα Πειραιώς

Η Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), υποστηρίζει για 2η χρονιά, την εκπαιδευτική δράση «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα», η οποία εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» (Eco-Schools) του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE) που στην Ελλάδα πραγματοποιείται από την ΕΕΠΦ, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μέσα από την υποστήριξη του προγράμματος, η Πειραιώς επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη και αειφόρο μετάβαση, ως θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας.

Στόχος του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» παγκοσμίως, είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών, καθώς και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφορία και υλοποιείται σε 99 χώρες με συμμετοχή 60.000 σχολείων και 20 εκ. μαθητών/τριών.

Τα «Οικολογικά Σχολεία» παρέχουν στους/στις μαθητές/τριες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κλιματική δράση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση της βιοποικιλότητας, με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και προσωπικό).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία σχολικών κοινοτήτων που θα λειτουργούν ως πρότυπα γνώσης και καλής πρακτικής για την τοπική κοινωνία, ενώ έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO, ως ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός για την πράσινη μετάβαση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τη σχολική χρονιά 2024-2025, η συνεργασία της Πειραιώς με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για την εκπόνηση του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» οδήγησε στην εκπαίδευση 1.358 εκπαιδευτικών σε 90 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 13.580 μαθητές και μαθήτριες ωφελήθηκαν έμμεσα.

Τέλος, η δράση «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα», που πραγματοποιείται μέσω του Διεθνούς Δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα για τη Νέα Γενιά.