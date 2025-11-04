H Getty Images χάνει μεγάλο μέρος της δίκης κατά της Stability AI στο Λονδίνο για το AI generator

Η Getty Images έχασε σε μεγάλο βαθμό τη σημαντική δίκη της κατά της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Stability AI σχετικά με τον γεννήτορα εικόνων της, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου την Τρίτη.

Η εταιρεία Getty με έδρα το Σιάτλ, η οποία παράγει ειδησεογραφικό περιεχόμενο και δημιουργικές στοκ εικόνες και βίντεο, κατηγόρησε τη Stability AI ότι χρησιμοποίησε τις εικόνες της για να «εκπαιδεύσει» το σύστημα Stable Diffusion, το οποίο μπορεί να δημιουργεί εικόνες βάσει κειμένων εισόδου.

Η Getty είχε προσφύγει στη Stability AI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το Stable Diffusion εκπαιδεύτηκε με εικόνες της Getty και ότι οι εικόνες που παράγονταν αναπαρήγαγαν τα προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα της Getty.

Ωστόσο, η Getty αποσύρθηκε από αυτό το μέρος της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της δίκης, εν μέρει λόγω έλλειψης αποδείξεων για το πού ακριβώς εκπαιδεύτηκε το Stable Diffusion, γεγονός που, σύμφωνα με νομικούς για τα πνευματικά δικαιώματα, περιορίζει τη γενικότερη σημασία της απόφασης της Τρίτης για τη νομοθεσία σχετικά με την Τεχνητή νοημοσύνη.

Οι κατηγορίες της Getty για παραβίαση εμπορικού σήματος και δευτερεύουσα παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ισχυριζόμενη ότι η Stability AI εισήγαγε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης που παραβίαζε τα πνευματικά της δικαιώματα, παρέμειναν ενεργές πριν από την απόφαση του δικαστηρίου.

Η δικαστής Τζόαννα Σμιθ, δήλωσε σε γραπτή απόφαση ότι η Getty είχε επιτύχει «εν μέρει» στην κατηγορία για παραβίαση εμπορικού σήματος όσον αφορά τα υδατογραφήματα της Getty που παράγονταν από χρήστες του Stable Diffusion, αλλά τα ευρήματά της ήταν «ιστορικά και εξαιρετικά περιορισμένα σε εύρος».

Η Σμιθ απέρριψε την κατηγορία της Getty για δευτερεύουσα παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Getty Images δήλωσε ότι η απόφαση «επιβεβαιώνει ότι η συμπερίληψη των εμπορικών σημάτων της Getty στα αποτελέσματα που παράγει το Stable Diffusion παραβιάζει αυτά τα σήματα».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η απόφαση «θεσπίζει ένα ισχυρό προηγούμενο ότι τα άυλα αντικείμενα, όπως τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπόκεινται σε αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων με τον ίδιο τρόπο όπως και τα απτά αντικείμενα», κάτι που η Getty δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει στη παράλληλη δίκη της κατά της Stability AI στις ΗΠΑ.

Μετά την απόφαση, οι μετοχές της εταιρείας αρχικά καταγράφηκαν πτώση 6,6% στις προ-αγοράς, αλλά έως τις 11:10 GMT εμφανίζονταν 4,25% υψηλότερα.