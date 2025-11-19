«George, The Lobby Bar» - Η νέα άφιξη στο Ξενοδοχείο King George

Το ιστορικό Ξενοδοχείο King George, στην καρδιά της Αθήνας, παρουσιάζει με ενθουσιασμό το νέο του κόσμημα με τίτλο: George, The Lobby Bar. Ιδανικά τοποθετημένο στο λόμπι δίπλα από τη ρεσεψιόν, με πρόσβαση και από ανεξάρτητη είσοδο, προσκαλεί τόσο τους ενοίκους του ξενοδοχείου όσο και τους Αθηναίους να ανακαλύψουν έναν χώρο που αποπνέει διαχρονική κομψότητα με κοσμοπολίτικη αύρα και που σύντομα αναμένεται να γίνει αγαπημένο στέκι για κάθε στιγμή της ημέρας.

Η ατμόσφαιρα μαγνητίζει τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή, χάρη στον σχεδιασμό που επιμελήθηκε το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Goddard Littlefair, συνδυάζοντας τη νεοκλασική πολυτέλεια με τη σύγχρονη άνεση. Εμπνευσμένο από την ταυτότητα και τη ζωντάνια της πόλης, το George, The Lobby Bar ανοίγεται προς το φως και τον παλμό της Αθήνας, μετατρέποντας τον εσωτερικό χώρο σε μια προέκταση της ζωής της πόλης. Είναι μια σύγχρονη σκηνή κοινωνικότητας, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο συναντιούνται αυθόρμητα, μοιράζονται στιγμές και γίνονται μέρος της διαχρονικής φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την πόλη. Απαλός φωτισμός, γήινες αποχρώσεις, επιλεγμένα έπιπλα και καλλιτεχνικές λεπτομέρειες, με αναφορές στη φύση και την ελληνική αρχιτεκτονική, υφαίνουν ένα σκηνικό που σαγηνεύει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Τον χώρο κοσμούν εξαίσια δείγματα έργων Νέας Ελληνικής Τέχνης*, που αναδεικνύουν τον διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και τη φιλοξενία. Στους δημιουργούς περιλαμβάνονται οι υπερέχοντες Γιάννης Μόραλης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας και Σπύρος Βασιλείου, καθώς και οι νεότεροι Φίλιππος Θεοδωρίδης, Τίνα Καραγεώργη, Πέγκυ Κλιάφα, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Σοφία Πετροπούλου και η φωτογράφος Ζέττα Αντσακλή, τα έργα των οποίων διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

Το George_The Lobby Bar, με μοντέρνο και κομψό στιλ, λειτουργεί ως all-day προορισμός, με αποκορύφωμα τη βραδινή του ατμόσφαιρα. Από το πρωινό μέχρι τα late-night cocktail, προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία που εξελίσσεται μέσα στη μέρα, καθώς συζητήσεις ρέουν, εκλεκτές γεύσεις και ποτά απολαμβάνονται και αξέχαστες στιγμές δημιουργούνται.

Για πρωινό, brunch ή μεσημεριανό, το μενού που έχoυν επιμεληθεί οι βραβευμένοι με αστέρι Michelin Αστέριος Κουστούδης και Νίκος Λειβαδιάς περιλαμβάνει κλασικές διεθνείς επιλογές και εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Mέσα από προτάσεις που εναρμονίζονται με τη ροή της ημέρας δημιουργείται μια εμπειρία γεμάτη φινέτσα και παράδοση, ανοιχτή σε όλους, για καθημερινά επαγγελματικά ραντεβού, σύντομα διαλείμματα ή χαλαρές αποδράσεις. Το πολυεπίπεδο ύφος του μενού αποτυπώνεται μέσα από πιάτα με ταυτότητα και νοσταλγική αύρα. Χειροποίητα αρτοποιήματα πρωταγωνιστούν σε απολαυστικά σάντουιτς, ζεστές πίτες, αφράτα brioche και αλμυρές τάρτες, ενώ ξεχωριστή θέση έχει η τρυφερή δημιουργία «Ψωμί, Βούτυρο & Μέλι», μια παιδική ανάμνηση από εκείνο το απλό αλλά μαγικό σπιτικό πρωινό. Με πίστη στο όραμα μιας αυθεντικής και βιώσιμης γαστρονομίας που σέβεται τη φύση και αναδεικνύει την τοπική παραγωγή, το μέλι προέρχεται από τα «υιοθετημένα» μελίσσια του ξενοδοχείου στην Κερκίνη Σερρών, το αγνό αιγοπρόβειο βούτυρο παράγεται με γάλα ζώων που εκτρέφονται με τροφές υψηλής διατροφικής αξίας στη Δεσκάτη Γρεβενών, ενώ τα προζυμένια καρβέλια ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο αρτοποιείο του ξενοδοχείου. Οι μαρμελάδες του πρωινού είναι φτιαγμένες από φρούτα που συλλέγονται με το χέρι στους εύφορους κάμπους και τα ορεινά χωριά της Λάρισας, δεν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και αναδίδουν καθαρότητα και αυθεντική γεύση. Όλα τα πιάτα του μενού παρασκευάζονται και σερβίρονται με σεβασμό στη φιλοσοφία της μηδενικής σπατάλης (zero food waste). Η εμπειρία κορυφώνεται με το εντυπωσιακό trolley viennoiserie, το οποίο φιλοξενεί λαχταριστά, χειροποίητα γλυκά και αλμυρά κρουασάν, που ετοιμάζονται με δεξιοτεχνία στο αρτοποιείο του ξενοδοχείου και παρουσιάζονται ζεστά, προσκαλώντας τους επισκέπτες να επιλέξουν επί τόπου τα αγαπημένα τους κομμάτια. Παράλληλα, μονοποικιλιακοί espresso, βοτανικά blends και εποχικά infusions προσθέτουν τη δική τους νότα με την ίδια ξεχωριστή φροντίδα που χαρακτηρίζει όλο το μενού.

Όταν το φως χαμηλώνει, το μπαρ αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή

Καθώς τα φώτα χαμηλώνουν, η ατμόσφαιρα στο George, The Lobby Bar αλλάζει, αποκτά ένταση, μυστήριο και ρυθμό. Η μουσική δυναμώνει και στο επίκεντρο έρχεται τώρα το επιβλητικό μπαρ.

Η κάρτα ποτών δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε premium gin και tequila, σχεδιασμένη να καλύπτει κάθε γούστο και επίπεδο εξερεύνησης, σε απόλυτη αρμονία με τις παγκόσμιες τάσεις του fine drinking. Τα signature cocktail εμπνευσμένα από τις έξι αισθήσεις και βασισμένα στη φιλοσοφία του zero waste κρύβουν μέσα τους μια στιγμή που περιμένει να αποκαλυφθεί. Παρασκευάζονται tableside από τους έμπειρους bartenders πάνω στο εντυπωσιακό mobile cart, μέσα από ένα διαδραστικό τελετουργικό όπου οι επισκέπτες επιλέγουν το αρωματικό bitter της προτίμησής τους από μια σειρά ειδικών aromatic sprays, που έχει δημιουργήσει η ομάδα του bar. Μια εμπειρία που αφυπνίζει τις αισθήσεις και μετατρέπεται σε μια απόλαυση που αποτυπώνεται στη μνήμη. Πίσω από κάθε δημιουργία κρύβεται μια ιστορία για την έμπνευση, τα υλικά και την προέλευση των αποσταγμάτων. Είτε πρόκειται για μια σπάνια tequila είτε για ένα bespoke gin blend, κάθε ποτό στο George, The Lobby Bar απογειώνει τη βραδιά όχι μόνο με τη γεύση του, αλλά με την αλληλεπίδραση, την τελετουργία και την ατμόσφαιρα που το περιβάλλει.

Μια συλλογή από τολμηρά και ευφάνταστα bites αποτελούν το τέλειο pairing για ποτό. Lobster mac & cheese, beef tartare éclair, bao με γαρίδα tempura, αλλά και μια εντυπωσιακή παρουσίαση με στρείδια πάνω σε πάγο, συνοδεύουν με στυλ κάθε ποτήρι και δημιουργούν μια αίσθηση κοσμοπολίτικης νυχτερινής περιπλάνησης. Όλα συμπληρώνονται με λεπτομέρειες που αφήνουν διακριτικό αλλά ανεξίτηλο αποτύπωμα. Πορσελάνες Ecaille crème από τη Γαλλία και οι χειροποίητες στολές προσωπικού που σχεδίασε ο ελληνικός οίκος Zeus + Dione, αναδεικνύουν την αισθητική φιλοσοφία του χώρου και την προσοχή στην λεπτομέρεια σε κάθε του σημείο.

Το George, The Lobby Bar είναι κάτι περισσότερο από μια νέα άφιξη.

Eίναι το νέο ραντεβού της πόλης και ένας λόγος να μείνεις στο λόμπι για λίγο ακόμη…

Η εικαστική συλλογή του George, The Lobby Bar

Η τοποθέτηση αυθεντικών έργων τέχνης καταξιωμένων αλλά και σύγχρονων ανερχόμενων εικαστικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των ξενοδοχείων της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ. Αυτό ισχύει εδώ και χρόνια, πριν γίνει τάση αλλά και τώρα που η εγκατάσταση τέχνης σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο ανθίζει ως ένα ακόμη ποιοτικό μέσο επικοινωνίας με τον επισκέπτη. Συνεπώς, το ανακαινισμένο George, The Lobby Bar δεν θα μπορούσε να υποδέχεται τους επισκέπτες του με κάτι λιγότερο από εξαίσια δείγματα έργων της Νέας Ελληνικής Τέχνης.

Στην είσοδο δεσπόζει το εμβληματικό έργο του Γιάννη Μόραλη (1916-2009) με τίτλο ¨Σύνθεση". Το συγκεκριμένο έργο είχε φιλοτεχνηθεί για το καζίνο της Πάρνηθας το 1961 και αποτελεί προσωρινό δάνειο του Regency Casino Mont Parnes στο ξενοδοχείο King George. Η "Σύνθεση" είναι η μεγαλύτερη τοιχογραφία του Γιάννη Μόραλη. Κοντά στην είσοδο τοποθετήθηκε επίσης ένα έργο μοναδικής εμβέλειας του Σπύρου Βασιλείου (1903-1985) το οποίο απεικονίζει "Το μαγαζάκι της οδού Αθηνάς" όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του. Ο συγκεκριμένος πίνακας, ο οποίος χρονολογείται το 1970, μας καθηλώνει με την ατμοσφαιρική του διάθεση και δημιουργεί μια αυθεντική περιήγηση στην Αθήνα του χθες μέσα σε ένα ξενοδοχείο ιστορικό και διαχρονικό. Προχωρώντας στους ενδότερους χώρους του μπαρ, θαυμάζουμε ένα γύψινο έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα (1906-1994).

Έπειτα αρχίζει η παρουσία των σύγχρονων εικαστικών Φίλιππου Θεοδωρίδη (Γ. 1978), Τίνας Καραγεώργη (Γ. 1959), Πέγκυς Κλιάφα (Γ. 1967), Ηλιοδώρας Μαργέλλου (Γ. 1985), Σοφίας Πετροπούλου (Γ. 1964) και της φωτογράφου Ζέττας Αντσακλή. Σε όλα τα έργα αν και διαφορετικής τεχνοτροπίας και ύφους, κοινός παρονομαστής είναι η ελληνική γραφή που στέκεται διεθνώς. Στην Ηλιοδώρα Μαργέλλου συναντάμε το παραδοσιακό κέντημα, στην Πέγκυ Κλιάφα την εικονογραφία εμπνευσμένη από αρχαία ελληνικά μωσαϊκά, στον Φίλιππο Θεοδωρίδη την τέχνη της κεραμικής και δωρικές γραμμές στη ζωγραφική του, στη Ζέττα Αντσακλή την ομορφιά της ελληνικής σημαίας αποτυπωμένη με ένα μοναδικό τρόπο μέσα από γαλανόλευκα τοπία της θάλασσας και του ουρανού της πατρίδας μας και στις εικαστικούς Σοφία Πετροπούλου και Τίνα Καραγεώργη το ελληνικό φως ως πηγή έμπνευσης. Την επιμέλεια της συλλογής υπογράφει η Ιστορικός Τέχνης και ανεξάρτητη Εικαστική Σύμβουλος, Μαρία Μιγάδη.

Η αγάπη της οικογένειας Αθανασίου Λασκαρίδη για την τέχνη είναι εμφανής σε όλα τα ξενοδοχεία της - για παράδειγμα στο Athens Capital πρωταγωνιστεί το έργο ζωής του Γιώργου Λάππα «Mappemonde” - , με το πιο πρόσφατο στολίδι - πολυόροφο κρυστάλλινο πολυέλαιο- να αποκτήθηκε για το ξενοδοχείο King George. Το φαντασμαγορικό αυτό κομμάτι δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας στην Lasvit, την πλέον αγαπημένη εταιρεία των μεγάλων ξενοδοχείων και brand πολυτελείας παγκοσμίως. Ο σκοπός της παραγγελίας, που ήταν να μετατραπεί ένας κοινός φωταγωγός σε ένα ενδιαφέρον και οπτικά ελκυστικό χώρο, επιτεύχθηκε απόλυτα.