ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αποκτά το 2,81% της ΕΥΔΑΠ από βρετανικό επενδυτικό fund

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα στον κλάδο των υποδομών συνεχίζει να κινείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας σε νέα τοποθέτηση στη μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στη συνεδρίαση πέρασε πακέτο που αντιστοιχεί στο 2,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύδρευσης, με περίπου 3 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια στην τιμή των 9,70 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 29,1 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν ότι πωλητής ήταν το fund WestBourne, το οποίο διατηρούσε τη συγκεκριμένη συμμετοχή για περισσότερο από μία δεκαετία, κλείνοντας πλέον έναν μακρύ κύκλο παρουσίας στην εταιρεία.

Η νέα αυτή κίνηση ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική τοποθέτηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε assets με σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα, επιβεβαιώνοντας την έμφαση του ομίλου σε δραστηριότητες με ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος, υπό την καθοδήγηση του Γ. Περιστέρη, είχε ήδη αποκτήσει σημαντικό ποσοστό στην ΕΥΔΑΠ. Μέσω της θυγατρικής URBAN SERVICES, είχε εξαγοράσει το 9,71% από τον Αμερικανό επενδυτή John Paulson, σε τιμή 10 ευρώ ανά μετοχή.

Την ίδια ώρα, σταθερή παραμένει η στάση του επιχειρηματία Γ. Σαλονίκη, ο οποίος διατηρεί ποσοστό 4,89% στην εταιρεία, χωρίς να προχωρά σε μεταβολές της συμμετοχής του.