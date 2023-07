Γ. Βασιλάκος (Κωτσόβολος): Οι επιδόσεις, οι επενδύσεις και οι επίδοξοι επενδυτές

Με επενδυτικό πλάνο στα 19,4 εκατ. ευρώ και τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης συνεχίζει σταθερά τις επιχειρησιακές λειτουργίες της η Κωτσόβολος, παρά το «πωλητήριο» που έχει βάλει η μητρική, Currys, στο ελληνικό «παράρτημά» της με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Κωτσόβολος, Γιάννη Βασιλάκο, κατά την χθεσινή παρουσίαση των οικονομικων αποτελεσμάτων της επιχείρησης, να δηλώνει ότι .

«Είναι δύσκολο να αποτιμήσει κανείς την αξία της Κωτσόβολος. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή αλυσίδα λιανικής.»

Παρά τις όποιες εξελίξεις μάλιστα, οι οποίες δεν αναμένονται σύντομα, η αλυσίδα προχωρά τον στρατηγικό της σχεδιασμό για τη διεύρυνση της omnichannel εμπειρίας και των υπηρεσιών που προσφέρει, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την αποτίμησή της.

Η διοίκηση της Κωτσόβολος υπό τον κ. Γιάννη Βασιλάκο παρά τη διαδικασία πώλησης της που ενεργοποίησε ο μητρικός Όμιλος Currys, έδωσε το μήνυμα ότι η ελληνική εταιρεία δεν είναι μόνο μία λιανεμπορική επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτιμηθεί αμιγώς έτσι.

Ο Γ. Βασιλάκος παρουσίασε τη νέα στρατηγική της αλυσίδας που εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών σε κάθε δυνατό τομέα, απ’ την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων, αντλιών θερμότητας ή ηλιακών θερμοσιφώνων «με το κλειδί στο χέρι», τη μελέτη, εγκατάσταση ηλεκτρικών και την επίπλωση σπιτιών και μικρών επιχειρήσεων, συνοδεία μάλιστα χρηματοδοτικών λύσεων και σχετικών εγγυήσεων, ως διαφημιστικά πακέτα προβολής, κάθε είδους επισκευή ή τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές σε άλλες επιχειρήσεις λιανικής που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί στη λειτουργία της ίδιας.

«Επεκτείνουμε συνεχώς τα όριά μας και αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας ώστε να προσφέρουμε μια ολιστική και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις σε όλο το φάσμα του λειτουργικού μας μοντέλου, ενώ παράλληλα, μετασχηματιζόμαστε σε μία σύγχρονη πλατφόρμα. Στόχος μας τα τελευταία χρόνια είναι να είμαστε μια αλυσίδα αξίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος και CEO της Dixon South- East Europe απέφυγε μεν να απαντήσει ποιο θα ήταν ένα καλό τίμημα για την Κωτσόβολος, σημειώνοντας ότι

«Η Κωτσόβολος είναι state of the art. Αν αυτή η εταιρεία ήταν σε μια μεγάλη αγορά θα είχε πολύ ευκολότερα το 4,5-5% Return on Sale και θα είχε πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία και θα ήταν ανίκητη».

Ο όμιλος αποτελεί σήμερα τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στην εγχώρια αγορά με πωλήσεις 733 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022-2023 από 654 εκατ. ευρώ πέρυσι, EBITDA 48,6 εκατ. ευρώ από 51,7 εκατ. ευρώ (-6%) πετυχαίνοντας σε μια περίοδο που πλήττεται από πληθωριστικές πιέσεις ισχυρή κερδοφορία προ φόρων στα 20,7 εκατ. ευρώ από 25,2 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος της εταιρείας που έχει αλλάξει πολλούς ιδιοκτήτες και ετοιμάζεται για άλλη μια φορά να αλλάξει χέρια, έχει υπερδιπλασιαστεί σε μια δεκαετία.

Την ίδια ώρα αναπτύσσει ένα μοντέλο με πωλήσεις που αποφέρουν υψηλά κέρδη. Υπηρεσίες προς τους καταναλωτές αλλά και προς τρίτους οι οποίες αποφέρουν το 10% των ετήσιων εσόδων και το 15% του cross margin.

Στο ίδιο πλαίσιο μάλιστα, διευκρίνισε ότι η στρατηγική αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της Κωτσόβολος από την μητρική Currys προχωρά κανονικά χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να γνωρίζει αν θα καταλήξει στην πώληση της εταιρείας ή όχι.

Σκιαγράφησε τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη ως εξής: «Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τη Citigroup η διαδικασία εύρεσης πιθανών ενδιαφερομένων. Όταν αυτή ολοκληρωθεί και εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, θα ακολουθήσει η επόμενη φάση της διαδικασίας κατά την οποία θα τους παρασχεθούν αναλυτικά στοιχεία για την πορεία και επιχειρησιακή λειτουργία της επιχείρησης. Στο τρίτο στάδιο, θα προχωρήσει το due diligence - εγχείρημα το οποίο χαρακτήρισε «δύσκολο» δεδομένου ότι ο Κωτσόβολος δεν αποτελεί έναν παραδοσιακό retailer ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών αλλά μια αλυσίδα αξίας - και κατόπιν αυτού, αν και εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, θα ξεκινήσει η διαδικασία της πώλησης».

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυστηρό χρονοδιάγραμμα για κάθε μια από τις προαναφερθείσες διαδικασίες δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν μιλάμε για μια πώληση που μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα, ή είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει.

Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο μήκος κύματος και αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά κινήθηκε και ο Alex Baldock, Group Chief Executive Officer της Currys κατά την χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών. «Στο πλαίσιο της εξυγίανσης της Currys, ήμασταν υποχρεωμένοι να εξετάσουμε όλες τις πιθανές δράσεις για τις δραστηριότητες μας τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Σκανδιναβία και την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι η Κωτσόβολος είναι μια υγιής επιχείρηση και η Ελλάδα μια υγιής οικονομία, με σταθερή πλέον κυβέρνηση, θέλαμε να διερευνήσουμε όλες τις προοπτικές, σημειώνοντας ότι «αν δεν πετύχουμε καλή τιμή δεν θα πουλήσουμε. Θα ήμασταν εξίσου χαρούμενοι κι αν κρατούσαμε την Κωτσόβολος».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Liberal για το αν υπάρχει ελληνική επιχείρηση η οποία να μπορεί να σηκώσει την εξαγορά της Κωτσόβολος με δεδομένο ότι η αποτίμηση από την αγορά κινείται μεταξύ 300 – 400 εκατ.ευρώ, ο κύριος Βασιλάκος σημείωσε ότι, «Είμαστε μία ανεξάρτητη εταιρεία που μπορεί να προσφέρει ισχυρές υπεραξίες. Η Κωτσόβολος είναι μία εταιρεία που μπορεί να μένει μέσα στα χρόνια ανεξάρτητη, ισχυρή και θωρακισμένη από μόνη της».

«Δεν είμαστε ένα αμελητέο ποσό για κάποια ελληνική επιχείρηση είμαστε όμως ένας πολύ αξιόπιστος παίκτης που θα μπορούσε κάποιος να χρηματοδοτηθεί για να μας πάρει» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι εύκολο για μια ελληνική επιχείρηση να προχωρήσει σε μια τέτοια επένδυση αλλά η εταιρική εικόνα της Κωτσόβολος ανοίγει τον δρόμο για δανειοδότηση.

«Ένας στρατηγικός επενδυτής θα μπορούσε να δει περισσότερα benefits και συνέργειες» σημείωσε ο επικεφαλής της εταιρείας, τονίζοντας μάλιστα ότι «θα μπορούσαμε να τον πάμε πολλά βήματα μπροστά και μαζί και εμείς».

Όσον αφορά στο επενδυτικό πλάνο τρέχουν επενδύσεις 19,4 εκατ. ευρώ σε τρεις πυλώνες, στο δίκτυο των καταστημάτων, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα τεχνολογικά συστήματα της Κωτσόβολος.

Στα καταστήματα θα κατευθυνθούν 4,9 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 3 νέων καταστημάτων (Ρέθυμνο, Ζάκυνθο, Ορεστιάδα) για τη μετεγκατάσταση του καταστήματος Κωτσόβολος στην Αλεξανδρούπολη και για ανακαινίσεις ακόμα πέντε φυσικών σημείων εξυπηρέτησης (Τούμπα, Ευκαρπία, Mall, Άργος, Πύργος). Παράλληλα θα προχωρήσουν και τα έργα βελτίωσης υποδομών και προσβασιμότητας που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.

Σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας θα δαπανηθεί 1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των αυτοματισμών της παλιάς αποθήκης και ακόμα 9,4 εκατ. ευρώ για το μεγάλο logistic center 56.000 τ.μ. που κατασκευάζει η εταιρεία στο Θριάσιο Πεδίο, ώστε να εξοπλιστεί με τεχνολογίες αιχμής, όπως ρομποτικούς αυτοματισμούς, drones για τις απογραφές κ.ά.

Τέλος, στην περίπτωση των τεχνολογικών υποδομών, οι επενδύσεις ύψους 4,1 εκατ. ευρώ που δρομολογούνται, θα αναβαθμίσουν την εμπορική πλατφόρμα της επιχείρησης, θα αναπτύξουν μια νέα πλατφόρμα δανεισμού ενώ θα ενισχύσουν και τα λοιπά τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Κωτσόβολος για την εξυπηρέτηση πελατών (πλατφόρμα μάρκετινγκ και δεδομένων πωλήσεων, SAP, EWM & TMS).

Σημειωτέον ότι η εταιρεία προχώρησε πέρυσι σε επενδύσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατευθύνθηκαν και πάλι στο δίκτυο των καταστημάτων (6,5 εκατ. ευρώ) στην εφοδιαστική αλυσίδα (1,7 εκατ. ευρώ ) και στην τεχνολογία (5,2 εκατ. ευρώ).