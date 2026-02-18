Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ υποδέχεται τον Παναγιώτη Καραΐσκο στο δυναμικό των αθλητών που στηρίζει

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική παρουσία του στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, εντάσσοντας τον Παναγιώτη Καραΐσκο στο σύνολο αθλητών που στηρίζει επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση σε αξίες όπως η προσπάθεια, η επιμονή και το αθλητικό ήθος.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων και ξεχωρίζει όχι μόνο για τη σταθερά ανοδική αγωνιστική του πορεία, αλλά και για τη δυναμική προσωπική αλλαγή που πραγματοποίησε στη ζωή του, μετατρέποντας τη δική του διαδρομή σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη στον πρωταθλητισμό, με ξεκάθαρο πλέον στόχο και όνειρο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Ανάμεσα στις κορυφαίες διακρίσεις του συγκαταλέγονται η πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων δρομέων στον 40ο Μαραθώνιο Αθήνας το 2023, η δεύτερη θέση στον 41ο Μαραθώνιο Αθήνας το 2024 και η πρώτη θέση στον 42ο Μαραθώνιο Αθήνας το 2025, επιδόσεις που τον κατατάσσουν σταθερά ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αγωνίσματος. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως ο Μαραθώνιος Βερολίνου και ο Ημιμαραθώνιος Ρώμης, καθώς και σε άλλους διεθνείς δρομικούς αγώνες, ενισχύοντας διαρκώς το αγωνιστικό του προφίλ σε υψηλό επίπεδο.

Ο Ηλίας Λυμπέρης, Brand & Media Manager της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε., δήλωσε: «Επιλέγουμε να στεκόμαστε δίπλα σε αθλητές που με τη διαδρομή και τη στάση ζωής τους εκφράζουν τις αξίες που πρεσβεύουμε ως εταιρεία, συνέπεια, ποιότητα και σεβασμό στην προσπάθεια.»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Καραϊσκος, δήλωσε: «Η συνεργασία μου με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αποτελεί για εμένα σημαντική υποστήριξη στην πορεία μου προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχεις δίπλα σου ένα brand που κατανοεί τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια και τη συνέπεια.»

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, επενδύοντας σε συνεργασίες με αθλητές που ξεχωρίζουν για την προσήλωση τους, το αθλητικό πνεύμα, την επιμονή και το ήθος τους, αναδεικνύοντας παράλληλα αξίες που εμπνέουν και αφήνουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.