Fourlis: Σε τροχιά υλοποίησης το επενδυτικό πλάνο, εντός των στόχων με αύξηση τζίρου και Ebitda

Την πεποίθηση του ότι οι υψηλοί στόχοι που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρήση θα επιτευχθούν αλλά και ότι το πενταετές πλάνο του ομίλου βρίσκεται σε πλήρη τροχιά υλοποίησης, τόνισε ο πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, κ. Βασίλης Φουρλής, συνεπικουρούμενος από τον νέο Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου κ. Γιάννη Βασιλάκο κατά την χθεσινή παρουσίας σε αναλυτές.

Στην πρώτη του εμφάνιση, ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Γιάννης Βασιλάκος τόνισε ότι οι επιδόσεις του Ομίλου στο γ΄ τρίμηνο μέχρι στιγμής εξελίσσονται δυναμικά, εκτιμώντας ότι στο τέλος της χρονιάς οι πωλήσεις θα φτάσουν τα 600 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA τα 38 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% και 20% αντίστοιχα σε σχέση με το 2024.

«Βρισκόμαστε ξεκάθαρα εντός πλάνου στην υλοποίηση του πενταετούς μας σχεδίου», τόνισε απ’ την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Βασίλης Φουρλής, συμπληρώνοντας ότι, «Αυτή τη στιγμή, όλες οι δραστηριότητες εφαρμόζουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η αποενοποίηση της Trade Estates ήταν ένα στρατηγικό ορόσημο και επαναλαμβάνουμε ότι στηρίζουμε πλήρως το guidance μας για το 2025».

Όπως σημείωσε ο ισχυρός άνδρας του ομίλου «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν μια περίοδος σημαντικής προόδου για τον Όμιλο Fourlis. Επιτύχαμε αύξηση των εσόδων με επιταχυνόμενη δυναμική, ισχυρότερα μικτά περιθώρια κέρδους και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αποενοποίηση της Trade Estates ένα βασικό διαρθρωτικό βήμα που ενίσχυσε την οικονομική μας ευελιξία και μας επιτρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις βασικές μας δραστηριότητες λιανικής πώλησης». Σημείωσε δε ότι, «Ενισχύσαμε επίσης τις αποδόσεις των μετόχων μέσω υψηλότερων μερισμάτων και της αποενοποίησης των ιδίων μετοχών. Οι ισχυρές τάσεις των συναλλαγών στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στην επίτευξη του στόχου για το 2025».

Ο όμιλος έμεινε προσηλωμένος στις στρατηγικές επενδύσεις του που βρίσκονται στον πυρήνα του επενδυτικού πλάνου και σε πλήρη εξέλιξη, με τη διοίκηση να παρουσιάζει κάθε τομέα ξεχωριστά.

Στον κλάδο της ΙΚΕΑ, μετά το νέο κατάστημα της Πάτρας στα τέλη του 2024, ακολούθησε τον περασμένο Απρίλιο το νέο κατάστημα στο Ηράκλειο, ενώ στη Βουλγαρία λειτούργησε ένα νέο Plan & Order Studio στο Pernik. Πλέον η εταιρεία προετοιμάζει την ανάπτυξη compact καταστημάτων νέας γενιάς, περίπου 2.500 τ.μ., που θα φέρουν την ΙΚΕΑ πιο κοντά στα αστικά κέντρα, με τον Βασίλη Φουρλή να αναφέρει ενδεικτικά την Καλαμάτα. Ορόσημο αποτελεί το εμβληματικό ΙΚΕΑ στο Ελληνικό, με την έναρξη των κατασκευών να έχει προγραμματιστεί για το 2026.



Στον κλάδο των αθλητικών ειδών, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία τον Απρίλιο του 2025, σε συνδυασμό με το άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων σε Λάρισα και Ιάσιο, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου. Η Intersport συνέχισε επίσης την επέκτασή της με έξι νέα καταστήματα στο πρώτο εξάμηνο, ενώ τον περασμένο Μάρτιο εγκαινιάστηκε στον Ρέντη το πρώτο παγκοσμίως κατάστημα Intersport Football Club, το οποίο θα βρει σύντομα συνέχεια με νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη αυτό το μήνα. Θα ακολουθήσουν από ένα σε Κύπρο και Ρουμανία την επόμενη χρονιά.

Στον τομέα της υγείας και ευεξίας, η Holland & Barrett αριθμεί πλέον έντεκα καταστήματα, με το δίκτυο να συνεχίζει να επενδύει στην πιστότητα των πελατών, με το 60% των πωλήσεων να προέρχεται από μέλη του loyalty club και με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αντιπροσωπεύει ήδη το 15% των συνολικών πωλήσεων.

Τέλος, στο κομμάτι των logistics, το μεγάλο διεθνές κέντρο διανομής που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την InterIKEA στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 50.000 τ.μ., προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2026, ενισχύοντας τον ρόλο του Ομίλου ως στρατηγικού εταίρου στην εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής.

Το πενταετές πλάνο, η έκρηξη στα αθλητικά και η Trade Estates



Όπως σημείωσε ο κος Βασιλάκος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο τρίτο τρίμηνο είναι αυξημένες κατά 17% σε ετήσια βάση συμπεριλαμβανομένου του Ιουλίου ή και του Αυγούστου με τον όμιλο να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά, για να υπερθεματίσει του στόχου των 38 εκατ. ευρώ EBITDA.

Σημειώνεται ότι κεντρικός στόχος του πενταετούς σχεδίου είναι οι πωλήσεις του Ομίλου να φθάσουν τα 750 εκατ. ευρώ με EBIT margin 8% ως το 2027.

Με βάση την παρουσίαση και την τοποθέτηση της διοίκησης, η εικόνα στα αθλητικά είδη είναι εκρηκτική. «Στην αγορά αθλητικών ειδών, οι πωλήσεις στο τρίτο τρίμηνο είναι αυξημένες κατά 32%, υποστηριζόμενες από αυξημένη επισκεψιμότητα, πλουσιότερη προϊοντική γκάμα, ισχυρότερες συνεργασίες με brands και τη συνεισφορά από την ανάπτυξη του δικτύου τόσο της Intersport όσο και της Foot Locker», σημείωσε ο κ. Βασιλάκος.

Σε ο,τι αφορά δε τα νέα καταστήματα Foot Locker ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου σημείωσε ότι έχουν ιδιαίτερη δυναμική. «Η Foot Locker… μόλις ολοκληρώσεις τις διαδικασίες οργάνωσης του καταστήματος, με το προσωπικό, την εκπαίδευση, τα αποθέματα και τη γκάμα, έχει αποδείξει ήδη ότι κινείται πολύ δυναμικά, αποδίδει πολύ καλά και συνεισφέρει με περιθώριο EBIT πολύ κοντά σε ένα ώριμο κατάστημα Intersport», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην ΙΚΕΑ η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι τα επιπλέον κόστη δεν αποτελούν διαρκή επιβάρυνση και σημείωσε δια στόματος του κ. Βασιλάκου, ότι, «Τα επιπλέον κόστη που είδαμε λόγω χρονισμού στο πρώτο εξάμηνο σχετίζονται με το νέο κατάστημα στο Ηράκλειο της ΙΚΕΑ και με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε στο κατάστημα της Πάτρας… αγγίζουν περίπου τα 4,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για προ-λειτουργικά έξοδα, σημαντικά κόστη μισθοδοσίας για προσωπικό που προσλήφθηκε νωρίς ώστε να εκπαιδευτεί και να είναι έτοιμο, υψηλότερα κόστη τρίτων απ’ ό,τι περιμέναμε, καθώς και αυξημένα κόστη διανομής σε σχέση με τον προϋπολογισμό του α’ εξαμήνου».

Σχετικά με την αγορά της Ρουμανίας ο κ. Βασιλάκος αναγνώρισε ότι η αγορά της Ρουμανίας βρίσκεται υπό πίεση συνολικά. «Δεν είναι μόνο θέμα ΦΠΑ… υπάρχει και πολιτική αναταραχή. Υπάρχει πίεση στην επισκεψιμότητα σε όλη την αγορά. Δεν αφορά μόνο τον δικό μας κλάδο, αλλά το σύνολο της αγοράς». Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Κερδίζοντας σημαντικά μερίδια αγοράς αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ κοντά σε επίπεδα flat σε σχέση με πέρυσι. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να πάμε ακόμη καλύτερα», τόνισε.

Τέλος, η διοίκηση αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στην επανατοποθέτηση του Ομίλου η αποενοποίηση της Trade Estates. Ο κ. Βασιλάκος σημείωσε ότι μετά την ιδιωτική τοποθέτηση του 16% (Φεβρουάριος 2025), η εταιρεία αποενοποιήθηκε και πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, συνεισφέροντας 5,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Με ποσοστό 47% ο Όμιλος παραμένει στρατηγικός μέτοχος.