FAIS Group: Η ανάπτυξη, η δυναμική του retail και η αξιοποίηση των assets

Με εδραιωμένες σχέσεις με περισσότερες από 15 διεθνείς διάσημους οίκους, και ευρύ, διαφοροποιημένο και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, που αποτελείται από περισσότερα από 100 διεθνώς αναγνωρίσιμα, ιστορικά brands και καλύπτει 4 διαφορετικούς κλάδους, ο όμιλος FAIS Group επιχειρεί την είσοδό του στην Κύρια Αγορά του ΧΑ με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να προεξοφλούν δυναμική ανάπτυξη.

Ειδικότερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (consensus) που εξέδωσαν οι αναλυτές 5 χρηματιστηριακών εταιριών (ALPHA FINANCE, EUROBANK EQUITIES, PIRAEUS SECURITIES, OPTIMA BANK και EUROXX SECURITIES) στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της εταιρίας προκύπτει ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει από €191,3 εκ. το 2023 σε €212,3 εκ. το 2024 (+11% vs 2023), €231,1 εκ. το 2025 (+9% vs 2024) και €253,2 εκ. το 2026 (+10% vs 2025).

Το μέσο ενοποιημένο EBITDA από €38,9 εκ. το 2023 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε €42,7 εκ. το 2024 (+10% vs 2023), €48,6 εκ. το 2025 (+14% vs 2024) και €54,5 εκ. το 2026 (+12% vs 2025).

Τέλος, τα μέσα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και να ανέλθουν από €4,8 εκ. σε €18,4 εκ. το 2024, €23,2 εκ. το 2025 και €27,3 εκ. το 2026.

Η ισχυρή κερδοφορία ενισχύει την δυνατότητα σταθερής διανομής μερισμάτων από την εταιρία, κάτι για το οποίο γίνεται λόγος σε όλα τα reports των αναλυτών, αρχής γενομένης από τα κέρδη χρήσης 2024 και μελλοντικά.

Όσον αφορά στην αποτίμηση της εταιρίας σε pre-money επίπεδο, το consensus των εκτιμήσεων των αναλυτών κυμαίνεται σε ένα εύρος από €199 εκ. έως €247 εκ. Με δεδομένο ανώτατο εύρος τιμής μετοχής στα €5,00 η pre-money κεφαλαιοποίηση της ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανέρχεται σε €182 εκ. και επομένως η έκδοση υλοποιείται με discount της τάξης από 9% έως 26% σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το discount είναι ακόμα υψηλότερο λαμβάνοντας υπόψη τις αποτιμήσεις των διεθνών peers που έχει επιλέξει η κάθε χρηματιστηριακή σε επίπεδο EV/EBITDA FY 2025.

Η δυναμική του retail και η θέση του Ομίλου

Ο όμιλος FAIS, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση δραστηριοποιείται στο retail που στην Ελλάδα αναπτύσσεται δυναμικά, επηρεαζόμενος από τις θετικές οικονομικές προοπτικές, την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την υποχώρηση της ανεργίας, τη συγκράτηση του πληθωρισμού και του τουρισμού.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, αφού κορυφώθηκε στο 9.3% το 2022, μειώθηκε στο 4.2% το 2023 και αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συνεχίσει να υπεραποδίδει σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για τον τομέα της κατανάλωσης και του λιανεμπορίου.

Σημειώνεται ότι η αγορά του retail στην Ελλάδα παρουσιάζει θετική τάση, με τις συνολικές λιανικές πωλήσεις να φτάνουν τα €152 δισ. το 2023, σημειώνοντας συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία έτη. Παράλληλα, το e-commerce ενισχύεται ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης του λιανεμπορίου, με τη διείσδυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων να αυξάνεται σταθερά.

Την ίδια στιγμή ο τουρισμός ενισχύει το retail συνδέεται, καθώς οι τουριστικές δαπάνες συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων, ιδιαίτερα σε premium προϊόντα.

Η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική τουριστική κίνηση το 2023, με τις αφίξεις επισκεπτών και τις σχετικές δαπάνες να στηρίζουν την εγχώρια κατανάλωση., καθιστώντας τον Τουρισμό, βασικό μοχλό ενίσχυσης της λιανικής αγοράς.

Τα πολυτελή brands και οι high-end retailers επωφελούνται ιδιαίτερα από αυτή τη δυναμική, καθώς η μέση τουριστική δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 14% τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αναλύσεις του ΙΝΣΕΤΕ και της Visa, ενισχύοντας τη δυναμική του κλάδου.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς στον κλάδο του retail παρουσιάζεται μια ευνοϊκή συγκυρία, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η συνέχιση της οικονομικής σταθερότητας, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αύξηση του Τουρισμού δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, προκειμένου να επιτύχουν περαιτέρω ανάπτυξη και να εδραιώσουν την παρουσία τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι επενδύσεις και η στρατηγική

Στο πλαίσιο της δυναμικής του ανάπτυξης, ο Όμιλος Εταιρειών FAIS GROUP έχει επενδύσει περισσότερα από €30 εκατ. κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας (2021- 9Μ 2024) σε νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και επενδυτικά ακίνητα, όπως η ανακαίνιση της ιστορικής Αγοράς Μοδιάνο. Με ορίζοντα το 2030, σχεδιάζει την προσθήκη περίπου

50 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αξιοποιώντας ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε καταναλωτικό προφίλ - από προσιτές επιλογές έως premium και luxury brands - ο Όμιλος Εταιρειών FAIS GROUP έχει καθιερωθεί ως one-stop shop στο λιανεμπόριο. Με κορυφαία brands όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD'S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi's, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma, Kiko Milano, και Harley Davidson, συνεχίζει να προσφέρει premium εμπειρίες αγορών και ισχυρές εμπορικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου.



Με εδραιωμένη παρουσία σε τρεις χώρες εκτός Ελλάδας (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία) και προγραμματισμένη είσοδο σε Τσεχία και Σλοβακία, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε αγορές συνολικού πληθυσμού περίπου 54 εκατ. καταναλωτών. Το εκτεταμένο δίκτυο του περιλαμβάνει περισσότερα από 110 φυσικά σημεία πώλησης, 8 ηλεκτρονικά σημεία πώλησης και περισσότερους από 700 πελάτες χονδρικής, εξασφαλίζοντας πολυκαναλική προσέγγιση που συνδυάζει λιανική, χονδρική και ηλεκτρονικό εμπόριο.



Επιπρόσθετα, ο Όμιλος Εταιρειών FAIS GROUP επενδύει στρατηγικά και στον τομέα της εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων, με σημαντικά ακίνητα όπως το Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη, η Αγορά Μοδιάνο και το One Salonica Outlet Mall στη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσα από δραστηριότητες υψηλής αξίας.

Η δυναμική και η ανθεκτικότητα του Ομίλου σε συνδυασμό με την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις νέες τάσεις της αγοράς, τον καθιστούν έναν από τους πιο αξιόπιστους και καινοτόμους επιχειρηματικούς οργανισμούς στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Η εισαγωγή του Ομίλου Εταιρειών FAIS GROUP στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ανάπτυξης, ενισχύοντας το κύρος του Ομίλου και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια που θα ενισχύσουν περαιτέρω την επέκτασή του.