Ευτ. Βασιλάκης (AEGEAN): Η κερδοφορία, οι προκλήσεις και η επένδυση στην Volotea

Ο πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχιος Βασιλάκης, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις της Μέσης Ανατολής, που το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου «έκοψαν» πτήσεις στην περιοχή. Επίσης, μίλησε για την επένδυση στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Volotea, καθώς και για το βάρος που θα δοθεί και σε άλλες βάσεις εκτός της Αθήνας.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα ο κ. Βασιλάκης επεσήμανε ότι «Το 2025 θα είναι συνολικά μια καλύτερη χρονιά από την περσινή και πιστεύουμε ότι τα πλεονεκτήματα θα υπερισχύσουν των προβλημάτων και θα καταλήξουμε σε καλύτερη θέση από ό,τι πέρυσι».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχει υψηλότερη ανάπτυξη το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου σε σχέση με την κλασική τουριστική περίοδο, καθώς οι τουρίστες αλλάζουν το μοτίβο των ταξιδιών τους και τις συνήθειες τους.

«Βλέπουμε μια σταδιακή επέκταση της σεζόν και περισσότερους Έλληνες να ταξιδεύουν, γεγονός που οδηγεί σε πολύ πιο ισχυρές επιδόσεις εκεί που παλιότερα η κίνηση ήταν χαμηλή» είπε ο κ. Βασιλάκης και πρόσθεσε σχετικά με άλλες βάσεις: «Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρνακα και Ηράκλειο, θα αποτελούν τα σημεία εκκίνησης ολοένα και περισσότερων πτήσεων για την εταιρεία».

Οικονομικά αποτελέσματα με άλμα στα καθαρά κέρδη

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 787 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6% στα 156,2 εκατ. ευρώ. Το πραγματικό άλμα σημειώθηκε στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν (+109%), φτάνοντας τα 47,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον τη σταδιακή ωρίμανση του δικτύου, δεύτερον την αυξημένη χρήση των μεγαλύτερων αεροσκαφών τύπου Airbus A321neo, που προσφέρουν περισσότερες θέσεις και καλύτερη αποδοτικότητα, και τρίτον την ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, η οποία μείωσε το λειτουργικό κόστος και βελτίωσε τις αποτιμήσεις μελλοντικών υποχρεώσεων από μισθώσεις αεροσκαφών.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, που επηρεάστηκε περισσότερο από τη γεωπολιτική αναταραχή, παρουσίασε περιορισμένη αύξηση στην προσφορά θέσεων (+2%) και αντίστοιχη άνοδο στην επιβατική κίνηση (+2%). Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 81,4%, ελαφρώς βελτιωμένος σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία πέτυχε καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 54,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% σε σχέση με τα 43,9 εκατ. ευρώ του 2024.

Η επένδυση στη Volotea

Θετικά έκρινε την επένδυση στη Volotea, ο κ. Βασιλάκης και συγκεκριμένα είπε ότι «τα αποτελέσματα για το 2024 ήταν ακριβώς αυτά που αναμέναμε και το 2025 δείχνει να κινείται με ακόμη πιο θετικούς ρυθμούς». Το αν θα αυξήσει το ποσοστό της επένδυσης θα αποφασιστεί το επόμενο εξάμηνο.

Να υπενθυμίσουμε, ότι η αρχική συμφωνία της Aegean με την Volotea προέβλεπε την άμεση συμμετοχή της ελληνικής αεροπορικής με 25 εκατ. ευρώ σε αύξηση κεφαλαίου μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους του ισπανικού αερομεταφορέα με δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές συνολικού ύψους έως 50 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική επένδυση στον στόλο

Το 2025 σηματοδοτεί και την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου. Συνολικά έξι νέα αεροσκάφη θα παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων ήδη έχουν ενταχθεί τρία Airbus A320/321neo. Έως τον Δεκέμβριο αναμένονται ακόμη δύο A321neo και ένα ATR 72-600. Η σταδιακή ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων στους κινητήρες GTF της Pratt & Whitney τους επόμενους 24-28 μήνες θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του στόλου, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη μείωση του μοναδιαίου κόστους όσο και στις δυνατότητες ανάπτυξης.

«Πέρυσι είχαμε καθηλωμένα κατά μέσο όρο 8 αεροσκάφη και 22 εκτελούσαν πτήσεις. Φέτος έχουμε 10 αεροσκάφη καθηλωμένα και 26 εκτελούσαν δρομολόγια. Για το 2026, 12 αεροσκάφη θα είναι εκτός και 33 θα εκτελούν πτήσεις, δεδομένου ότι ο στόλος μας ενισχύεται διαρκώς. Από τον Οκτώβριο του 2026 ο αριθμός των αεροσκαφών που θα μένει εκτός για τους αναγκαστικούς ελέγχους θα περιοριστεί σταδιακά, έτσι ώστε τον Μάρτιο του 2028 να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των προώρων ελέγχων, δίνοντας σταδιακά ξανά στην παραγωγή το σύνολο των νέων αεροσκαφών που έχουμε παραλάβει», ανέλυσε ο κ. Βασιλάκης για την πορεία του στόλου.

Το μεγάλο στοίχημα: Ινδία από το 2026

Στο επίκεντρο των μελλοντικών σχεδίων βρίσκεται η στρατηγική στροφή σε πιο απομακρυσμένες αγορές. Η εταιρεία προγραμματίζει την έναρξη πτήσεων προς την Ινδία από τις αρχές του 2026, με τη βοήθεια έξι νέων αεροσκαφών A321 XLR/LR που θα παραλάβει την επόμενη διετία. Πρόκειται για αεροσκάφη μεγαλύτερης εμβέλειας και άνεσης, ικανά να εξυπηρετήσουν μακρινούς προορισμούς με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποδοτικότητα.

Για την AEGEAN, η Ινδία δεν είναι μόνο ένας νέος προορισμός, αλλά αποτελεί ένα στρατηγικό άνοιγμα που μπορεί να αλλάξει την ταυτότητά της από περιφερειακή ευρωπαϊκή εταιρεία σε παίκτη με διασύνδεση ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Οι νέες πτήσεις προς πόλεις όπως το Δελχί ή η Βομβάη μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ Νότιας Ασίας και Ευρώπης, με την Αθήνα να αναδεικνύεται σε κόμβο ανταπόκρισης.

Εκτίμηση για το κλείσιμο του 2025

Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, η AEGEAN φαίνεται να βαδίζει σε μια από τις καλύτερες χρονιές της. Αν και οι γεωπολιτικοί παράγοντες και ο ανταγωνισμός παραμένουν αβέβαιοι, η ενίσχυση της ρευστότητας, η στρατηγική ανανέωση του στόλου και η προοπτική νέων αγορών δίνουν στην εταιρεία εχέγγυα για διατήρηση της δυναμικής.