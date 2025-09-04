ExxonMobil: Πουλάει τα χημικά εργοστάσια της στην Ευρώπη

Η ExxonMobil επιδιώκει να εκποιήσει τα εργοστάσια χημικών που έχει στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, καθώς ο κλάδος πλήττεται από τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και τον ανταγωνισμό από την Κίνα, ανέφερε η Financial Times την Πέμπτη, επικαλούμενη πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες αρχικές συζητήσεις με συμβούλους σχετικά με πιθανές πωλήσεις, οι οποίες μπορούν να αποφέρουν έως και 1 δισ.δολάρια, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο πηγές.

Η Exxon δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν «σχολιάζει φήμες ή εικασίες».

Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία αντιμετωπίζει νέες πιέσεις, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο, καθυστερούν τις παραγγελίες και εντείνουν τον ανταγωνισμό από φθηνότερες ασιατικές εισαγωγές, απειλώντας την ανάκαμψη ενός κλάδου που εξακολουθεί να ταλανίζεται από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η Exxon διαθέτει ένα εργοστάσιο αιθυλενίου στο Φάιφ της Σκωτίας, καθώς και αρκετές μονάδες παραγωγής στο Βέλγιο, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία είχε επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο να τα κλείσει.

Πάντως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η συμφωνία θα υλοποιηθεί και η Exxon μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Άλλοι σημαντικοί παίκτες, όπως η LyondellBasell και η Sabic, μειώνουν επίσης την παρουσία τους στην Ευρώπη, με την LyondellBasell να πωλεί ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ολεφίνης και πολυολεφίνης νωρίτερα φέτος.

Τον Μάιο, η Exxon ξεκίνησε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη γαλλική μονάδα του καναδικού ενεργειακού ομίλου North Atlantic για την πώληση της γαλλικής θυγατρικής της Esso στην οποία κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο.