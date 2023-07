Euroxx Securities: Ενισχύει την ομάδα στελεχών

Στην ένταξη δύο νέων στελεχών στο δυναμικό της προχώρησε η Euroxx Securities, συνεχίζοντας έτσι την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης καθώς και το Τμήμα Πωλήσεων σε Ξένους Θεσμικούς Επενδυτές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανωτέρω επένδυση έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση της κάλυψης και προβολής της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε όλο και αυξανόμενο αριθμό ξένων επενδυτών και ισχυρών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Τα δύο νέα στελέχη προέρχονται από μια μακρά πορεία στον τομέα των πωλήσεων, με εξειδίκευση στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Ο Αλέξανδρος Μπουλουγούρης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματιστηριακό κλάδο, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες όπως η CACheuvreux, η ΕΔΕΚΤ Asset Management και η Π&Κ Χρηματιστηριακή. Τα τελευταία δέκα χρόνια κατείχε τη θέση του Head of Greece/Co-Head of Research στην Wood and Company.

Από την πλευρά της, η Φανή Τζιουκαλιά κατείχε τη θέση του Equity Research Analyst στη Wood and Company από το 2017 και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με εξειδίκευση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.