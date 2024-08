Επτά διακρίσεις της Sony στα βραβεία EISA 2024

Η Sony είναι υπερήφανη που ανακοινώνει ότι η ποιότητα και η καινοτομία της αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν για άλλη μια φορά στα υψηλού κύρους Expert Imaging and Sound Association Awards (EISA) 2024. Η Sony απέσπασε συνολικά επτά βραβεία, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την υπεροχή των προϊόντων μας που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών μας, παραδείγματα αποτελούν η διάκριση «Camera of the Year» για την Alpha 9 III και το βραβείο «Creator smartphone of the Year» για το Sony Xperia 1 VI.

Τα βραβεία επιλέγονται από μια ομάδα εξειδικευμένων ατόμων από τα πιο έγκυρα περιοδικά του κλάδου και κάθε χρόνο τιμούν τα νέα προϊόντα που συνδυάζουν την πιο προηγμένη τεχνολογία και τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά με επιδόσεις κορυφαίες στην κατηγορία τους.

Η πλήρης λίστα με τα βραβεία της Sony βρίσκεται παρακάτω:

EISA CAMERA OF THE YEAR 2024-2025: Alpha 9 III

EISA APS-C CAMERA 2024-2025: Alpha 6700

EISA TELEPHOTO LENS 2024-2025: Sony FE 300mm F2.8 GM OSS

EISA WIDEANGLE LENS 2024-2025: Sony FE 16-25mm F2.8 G

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025: Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

EISA CREATOR SMARTPHONE 2024-2025: Sony Xperia 1 VI

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2024-2025: Sony XAV-9550ES

Οι κριτές της EISA ανέφεραν τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους για τους οποίους τα προϊόντα μας διακρίθηκαν στα φετινά βραβεία:

EISA CAMERA OF THE YEAR 2024-2025: Alpha 9 III

Η Sony σημείωσε ένα τεχνολογικό επίτευγμα με την Alpha 9 III. Είναι η πρώτη φωτογραφική μηχανή που χρησιμοποιεί ένα καθολικό κλείστρο, στο οποίο όλα τα pixel λαμβάνονται ταυτόχρονα και όχι γραμμή προς γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι οι παραμορφώσεις του κυλιόμενου κλείστρου ανήκουν στο παρελθόν. Επιπλέον, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να επιτύχει ταχύτητα κλείστρου έως και 1/80.000 δευτερόλεπτα και για πρώτη φορά είναι πλέον δυνατός ο συγχρονισμός του φλας με όλες τις ταχύτητες κλείστρου. Τα προβλήματα με το flickering του τεχνητού φωτισμού ανήκουν επίσης στο παρελθόν.

Στις αθλητικές φωτογραφίες και τις φωτογραφίες δράσης, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να τραβήξει ασύγκριτα 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο σε πλήρη ανάλυση 24MP raw, με παρακολούθηση αυτόματης εστίασης. Επιπλέον, η λειτουργία Pre-Capture στην Alpha 9 III επιτρέπει στους χρήστες να απαθανατίζουν τη στιγμή έως και 1 δευτερόλεπτο πριν πατήσουν το κουμπί του κλείστρου. Το καθολικό κλείστρο χωρίς παραμόρφωση ωφελεί επίσης τους κινηματογραφιστές, οι οποίοι μπορούν να προσβλέπουν στην εγγραφή βίντεο 4K στα 60p (που παράγεται από 6K) και στο εντυπωσιακό slow motion 4K στα 120p χωρίς περικοπή.

EISA APS-C CAMERA 2024-2025: Alpha 6700

Η Alpha 6700 είναι το νέο κορυφαίο μοντέλο της σειράς φωτογραφικών μηχανών APS-C της Sony. Είναι σχεδιασμένη για απαιτητικούς λάτρεις της φωτογραφίας και των βίντεο και αποδεικνύει ότι το φορμά APS-C έχει μέλλον. Η φωτογραφική μηχανή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες λειτουργίες αυτόματης εστίασης της Sony, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης ανίχνευσης θέματος, της εκτίμησης της ανθρώπινης στάσης και της παρακολούθησης. Ένας πρόσφατα ανεπτυγμένος αισθητήρας 26MP παρέχει σημαντικά ταχύτερη ανάγνωση δεδομένων από ό,τι προηγουμένως, κάτι που ωφελεί την αυτόματη εστίαση.

Παρέχει επίσης μειωμένη παραμόρφωση κυλιόμενου κλείστρου κατά τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση με χρήση ηλεκτρονικού κλείστρου. Η Alpha 6700 έχει επίσης κληρονομήσει προηγμένα χαρακτηριστικά βίντεο από τις φωτογραφικές μηχανές Cinema Line της Sony, όπως η εγγραφή 4K/120p. Εκτιμούμε επίσης τη βελτιωμένη εργονομία σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, με μεγαλύτερη, πιο άνετη λαβή χειρός και πρόσθετα πλήκτρα ελέγχου.

EISA TELEPHOTO LENS 2024-2025: Sony FE 300mm F2.8 GM OSS

Ο Sony FE 300mm F2.8 GM OSS είναι ένας πολύ ευκρινής και γρήγορος τηλεφακός για φωτογραφικές μηχανές Sony E-mount. Αυτός ο τύπος φακού είναι διαχρονικά αγαπημένος για τους αθλητικούς φωτογράφους και τους φωτογράφους άγριας φύσης, οι οποίοι χρειάζονται τόσο εμβέλεια όσο και μεγάλο διάφραγμα για να θολώνουν το φόντο και να επιτυγχάνουν γρήγορες ταχύτητες κλείστρου για να παγώνουν τη δράση. Είναι ο ελαφρύτερος στην κατηγορία του, σχεδόν στο μισό από το βάρος που συνήθως ζύγιζαν τέτοιοι φακοί. Αυτό τον καθιστά εύκολο στη χρήση, ακόμη και με το χέρι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για να ενισχύσει την ευελιξία του, δέχεται τηλεμετατροπείς 1,4x και 2x για να τον μετατρέψετε σε έναν εντυπωσιακά μικρό και ελαφρύ φακό 420mm f/4 ή 600mm f/5.6, διατηρώντας παράλληλα φανταστική ποιότητα εικόνας.

EISA WIDEANGLE LENS 2024-2025: Sony FE 16-25mm F2.8 G

Ο φακός Sony FE 16-25mm F2.8 G είναι εξαιρετικά ευέλικτος για όσους αναζητούν έναν ευρυγώνιο φακό που να αποδίδει καλά για φωτογραφίες, vlogging ή κινηματογράφηση. Παρέχει μεγάλο διάφραγμα f/2.8 και εξαιρετικά υψηλής ποιότητας οπτικά μέσα σε ένα μικρότερο, ελαφρύτερο και πιο προσιτό πακέτο από τον κορυφαίο ζουμ FE 16-35mm F2.8 GM II της Sony.

Διευκολύνοντας τις λήψεις κοντινής εστίασης και υποστηρίζοντας την αντιστάθμιση αναπνοής της εστίασης, οι διπλοί γραμμικοί μηχανισμοί εστίασης συγχρονίζονται ακόμη και με την αυτόματη εστίαση σε λήψεις 120fps. Έντεκα κυρτές λεπίδες διαφράγματος για υπέροχα ομαλά φόντα και κυκλικό bokeh εφέ, ένας δακτύλιος διαφράγματος με προαιρετικά click stops και εξαιρετική στεγανοποίηση από τις καιρικές συνθήκες καθιστούν αυτό το συμπαγές ευρυγώνιο zoom ελκυστικό σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών της Sony.

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025: Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

Ο φακός FE 70-200mm F4 Macro G OSS II της Sony είναι ένας συμπαγής τηλεφακός ζουμ με εντυπωσιακή ικανότητα κοντινής εστίασης, ο οποίος παρέχει μεγέθυνση μισής κλίμακας σε όλα τα εστιακά μήκη. Ο φακός είναι συμβατός με τηλεμετατροπείς και όταν χρησιμοποιείται με τον τηλεμετατροπέα SEL-20TC 2x της Sony, είναι ικανός για πραγματική λήψη macro 1:1. Είναι μικρότερος και ελαφρύτερος από τον προκάτοχό του με το ίδιο εύρος ζουμ και διάφραγμα.

Αυτός ο εξελιγμένος σχεδιασμός προσφέρει αξιοθαύμαστη ακρίβεια και ευκρίνεια, μαζί με αισθητά ταχύτερη αυτόματη εστίαση και αποτελεσματικότερη σταθεροποίηση εικόνας. Αυτό καθιστά τον φακό εξαιρετικό για τη φωτογράφηση άγριας φύσης, macro, ταξιδιών και πορτραίτων. Ενώ έχει σχεδιαστεί για φωτογραφικές μηχανές full-frame, ο χειρισμός και η εργονομία του είναι ιδανικά και για φωτογραφικές μηχανές APS-C.

EISA CREATOR SMARTPHONE 2024-2025: Sony Xperia 1 VI

Το Xperia 1 VI της Sony ξεχωρίζει ως το απόλυτο smartphone για δημιουργούς, χάρη στις εντυπωσιακές δυνατότητες λήψης βίντεο και τον αισθητήρα Exmor T for mobile για προηγμένη φωτογραφική ισχύ. Για τους ενθουσιώδεις φωτογράφους διαθέτει τριπλή διάταξη κάμερας με φακούς 16mm και 25mm καθώς, έναν επιπλέον με εστιακό φακό 48mm, καθώς και έναν εκτεταμένο οπτικό τηλεφακό 85-170 mm, με δυνατότητα τηλεφακού macro. Όλοι οι φακοί είναι εξοπλισμένοι με οπτικά συστήματα ZEISS και τεχνολογία Human Pose Estimation. Η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K HDR με ταχύτητα έως 120fps, εξασφαλίζοντας κινηματογραφική ποιότητα και εκπληκτικά αποτελέσματα λήψης. Επιπλέον, η οθόνη OLED 6,5 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Gen 3 και η μπαταρία 5000mAh που επιτρέπει τη χρήση έως και δύο ημέρες, το καθιστούν μια ισχυρή συσκευή για κάθε multimedia χρήση που μπορείτε να φανταστείτε.

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2024-2025: Sony XAV-9550ES

Ο Sony XAV-9550ES ξεχωρίζει ως μια εξαιρετική επιλογή για οπτικοακουστικά μέσα στο αυτοκίνητο. Με capacitive οθόνη αφής HD 10,1 ιντσών, ισχυρή και δυναμική ενίσχυση και ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα με το smartphone σας, θα έχετε τόσο καλό ήχο που δεν θα θέλετε ποτέ να τελειώσει το ταξίδι σας στο αυτοκίνητο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα διακριθέντα προϊόντα μας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.sony.eu.