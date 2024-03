EPSILON NET: Πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ των λύσεων «EPSILON ALL in ONE»

Ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της υπηρεσίας «EPSILON ALL in ONE» από την ΑΑΔΕ, η οποία αποτελεί τη βάση για τη διάθεση προς τις επιχειρήσεις της ολοκληρωμένης σειράς λύσεων All in one Cash Register/POS, που συνδυάζει και διασυνδέει:

Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή συστήματα ERP Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης αδειοδοτημένου με αναβαθμισμένη πιστοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΟΛ Α.1158/2023 & Soft POS για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών & πιστωτικών καρτών

Η οικογένεια λύσεων «EPSILON ALL in ONE» προσφέρει άμεσες ευκολίες για πληρωμές με κάρτες, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης φορολογικών μηχανισμών, ενσωματώνοντας σε μια συσκευή διαφορετικές επιλογές, όπως: