Επίσημη Δήλωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: Δικαστική υπόθεση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας - Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ άκουσε σήμερα τα επιχειρήματα σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης σε μια μακροχρόνια νομική διαμάχη μεταξύ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση σε αυτό το στάδιο.

Η HEINEKEN N.V. και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένουν πεπεισμένες ότι οι ισχυρισμοί της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης είναι αβάσιμοι και ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν προκάλεσε καμία ζημία στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης.

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής: