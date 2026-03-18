Επενδυτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα: Οι αποδόσεις και η συμπληρωματικότητα με με την εθνική σύνταξη - Ο νέος πυλώνας

Τα unit-linked προϊόντα είναι μια μοναδική κατηγορία ασφαλιστικών συμβολαίων που συνδυάζουν την προστασία μιας παραδοσιακής ασφάλισης ζωής με τη δυνατότητα επένδυσης σε μια ποικιλία υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Με άλλα λόγια, είναι ένας τρόπος να συνδυάσει κανείς την ασφάλεια με την ευκαιρία για υψηλότερες αποδόσεις. Τα unit-linked προϊόντα προσφέρουν μια ελκυστική εναλλακτική για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την ασφάλεια με την επένδυση.

Τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από δύο μέρη. Το ασφαλιστικό μέρος παρέχει προστασία σε περίπτωση διαγνωσμένης κρίσιμης ασθένειας ή θανάτου και το επενδυτικό μέρος. Σε αυτό ένα μέρος των εισφορών επενδύεται σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Έτσι, η αξία της επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την απόδοση των επιλεγμένων προϊόντων.

Τα πλεονεκτήματα των unit-linked προϊόντων είναι:

α) ο συνδυασμός προστασίας και επένδυσης: Σε ένα μόνο συμβόλαιο μπορεί κανείς να επωφεληθεί τόσο από την ασφάλεια όσο και από τη δυνατότητα να αυξήσει την αξία των αποταμιεύσεων.

β) Η ευελιξία: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επενδυτικών προφίλ, ανάλογα με την προδιάθεσή για ρίσκο και τους επενδυτικούς στόχους.

γ) Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός: Τα unit-linked προϊόντα είναι ιδανικά για μακροπρόθεσμους στόχους, όπως τη συνταξιοδότηση ή την εκπαίδευση των παιδιών.

δ) Φορολογικά κίνητρα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα unit-linked προϊόντα μπορεί να προσφέρουν φορολογικά κίνητρα.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται και το θέμα της μείωσης της αξίας της επένδυσης, αν τα περιουσιακά στοιχεία αποδώσουν αρνητικά. Επιπλέον, τα unit-linked προϊόντα συνήθως έχουν υψηλότερα έξοδα σε σχέση με τις παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής.

Για την κατάλληλη επιλογή ενός unit-linked προϊόντος χρειάζεται ένας έμπειρος σύμβουλος ως οδηγός για την πληρέστερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των διαφόρων προϊόντων.

Το αποταμιευτικό μέρος των ασφαλίστρων των unit linked προϊόντων επενδύεται συνήθως σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι οι παροχές τους συνδέονται με την αξία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δηλαδή με τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον πελάτη, αγοράζονται μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στον πελάτη, οι επενδυτικές επιλογές του να ανήκουν σε αυτόν, όσον αφορά το είδος των επιλεγόμενων κεφαλαίων και το βαθμό Κεφαλαίου στο οποίο θα επενδύσει.

Θα πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι σε μια ασφάλιση τύπου Unit Linked μπορούν να ενσωματωθούν παραδοσιακού τύπου καλύψεις, όπως η ασφάλιση ανικανότητας κ.α.

Το ύψος των καλύψεων συνήθως μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΑΕΕ, το 2024 η συνολική παραγωγή του προαναφερόμενου κλάδου ΙΙΙ (Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις) ανήλθε σε 1,218 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21,5%.