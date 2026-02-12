Retail & SROI

Υπάρχουν στιγμές που οι αριθμοί δεν αρκούν. Κάποιες φορές, ένα Report, όσο πλήρες και αν είναι, δεν μπορεί να αποδώσει το ειδικό βάρος και την αξία μιας προσφοράς. Τότε, η αφήγηση αλλάζει μορφή. Γίνεται εικόνα, ρυθμός, συναίσθημα. Γίνεται ταινία.

Μέσα από εικόνες και λόγια που συγκινούν, μία αλυσίδα σουπερμάρκετ που αντιλαμβάνεται τον ρόλο της πέρα από τα ράφια και τα ταμεία, αποφάσισε να αναδείξει όλες τις δράσεις που υλοποιεί σταθερά για τη στήριξη και την ενίσχυση της κοινωνίας.

Το αποτέλεσμα, μία τηλεοπτική ταινία με συναίσθημα, που αφηγείται δράσεις με ουσία, επενδύσεις με αποτύπωμα και παρεμβάσεις που θωρακίζουν ό,τι έχουμε πολυτιμότερο: τα παιδιά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Lidl Ελλάς αναδεικνύει με τον πιο ζωντανό τρόπο τις επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιεί η αλυσίδα σουπερμάρκετ για τα παιδιά και την πολιτική προστασία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην τοπική οικονομία και κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

Η επένδυση αυτή αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας στρατηγικής που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία πραγματικής αξίας για την κοινωνία.

Αυτή η διαχρονική δέσμευση αποτυπώνεται στην ταινία που δημιούργησε η εταιρεία για τις κοινωνικές της δράσεις, με αφηγητή τον αγαπημένο ηθοποιό, σεναριογράφο και Πρεσβευτή της Lidl Ελλάς Γιώργο Καπουτζίδη.

Για την προστασία των παιδιών και της οικογένειας

#Επένδυση: 1,4 εκατ. ευρώ

Για 13η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς συνεργάζεται με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των παιδιών και της οικογένειας. Η συνεργασία περιλαμβάνει 6 διαφορετικές δράσεις στήριξης, από τη δημιουργία και ενίσχυση των Κέντρων Στήριξης Οικογενειών σε Αττική και Θεσσαλονίκη και τις δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων, έως προγράμματα εθελοντισμού εργαζομένων, τα ετήσια χριστουγεννιάτικα προγράμματα υποστήριξης, αλλά και τον αποθηκευτικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη για τη φύλαξη ειδών πρώτης ανάγκης. Περισσότερα από 15.000 παιδιά ωφελούνται κάθε χρόνο, ενώ η συνολική συνεισφορά της εταιρείας ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών

#Επένδυση: 435.000 ευρώ

Σε συνεργασία με τη UNICEF, η Lidl Ελλάς στηρίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις χαρτογράφησης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της εφαρμογής Play Safe, την εκπαίδευση επαγγελματιών των ΜΜΕ και την πιλοτική εφαρμογή πρότυπων υπηρεσιών παιδικής προστασίας.

Μέχρι σήμερα, 816 παιδιά και νέοι έχουν ωφεληθεί, 112 επαγγελματίες ΜΜΕ έχουν εκπαιδευτεί σχετικά, ενώ η συνολική δωρεά ανέρχεται σε 435.000 ευρώ.

Επένδυση στην εκπαίδευση της νέας γενιάς

#Επένδυση ~1 εκατ. ευρώ

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Κολλεγίου Ανατόλια μετρά 12 χρόνια συνεχούς στήριξης και εστιάζει στην πρόσβαση παιδιών με υψηλές ακαδημαϊκές δυνατότητες σε ποιοτική εκπαίδευση. Μέσω υποτροφιών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με θερινά μαθήματα και καινοτόμους κύκλους σπουδών όπως: Nutrition: Highway to Health (2019–), Food Power: Science you can taste (2024) και Human Rights & Business Law: Responsibility in Action! (2025), ένα πρόγραμμα συνδεδεμένο με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Lidl Ελλάς.

Έως σήμερα, έχουν χορηγηθεί 550 υποτροφίες, με συνολική στήριξη που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η κοινωνική αξία για κάθε 1€ επένδυσης υπολογίζεται στα 3,7€ (μελέτη SROI 2014-2020).

Το πρώτο «Hub» στην Ελλάδα για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία

#Επένδυση 400.000 ευρώ

Παράλληλα, η Lidl Ελλάς το προηγούμενο διάστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων, μια σημαντική δωρεά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που υποστηρίζει όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ο Κόμβος, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι, εντός των εγκαταστάσεων του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελεί μια συνολική επένδυση της Lidl Ελλάς ύψους 400.000 ευρώ. Πρόκειται για μια αποθήκη έκτακτης ανάγκης, έτοιμης να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, η οποία μάλιστα θα ανατροφοδοτείται ετησίως από την Lidl Ελλάς.

Το απόθεμα περιλαμβάνει τρόφιμα, νερά, είδη υγιεινής και ενυδάτωσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπιστικής βοήθειας (Sphere Standards), εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την καταλληλόλητα της βοήθειας.

Όπως δήλωσε και ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς: «Για εμάς, η βιώσιμη κοινωνική προσφορά σημαίνει να λειτουργούμε με προνοητικότητα. Με την ολοκλήρωση του Κόμβου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, δημιουργούμε μια υποδομή που μπορεί να σώσει ζωές σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Είναι η δέσμευσή μας προς τους ανθρώπους της Ελλάδας ότι θα είμαστε στο πλευρό τους στις πιο δύσκολες στιγμές.».

Με συνέπεια, μακροχρόνιες συνεργασίες και μετρήσιμο αντίκτυπο, η Lidl Ελλάς φροντίζει ώστε το καλό να βρίσκει τον δρόμο του και να επιστρέφει εκεί όπου έχει πραγματική σημασία: στην ίδια την κοινωνία.