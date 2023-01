Αν η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί το στοίχημα για το μέλλον της οικονομίας, η τεχνολογία των οπτικών ινών είναι το κλειδί που θα απελευθερώσει τον δρόμο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Με δεδομένες αυτές τις διαπιστώσεις που έχουν διατυπωθεί τους τελευταίους μήνες από επίσημα χείλη, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν αρχίσει να προχωρούν στην ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών (FTTH) με στόχο σε μία τετραετία, ως το 2027, να έχουν καλύψει την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των επενδύσεων που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν εκτιμάται σε, περίπου, 5 δισ.ευρώ.

Το 2023 άρχισε με τις καλύτερες προοπτικές για τους τρείς μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Ο ΟΤΕ, συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα ανάπτυξης οπτικών ινών στο δίκτυό του αλλά, ταυτόχρονα, έβαλε ψηλότερα τον πήχυ με στόχο ταχύτητες 1 Gbps ως το 2030.

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών οπτικής ίνας (FTTx) για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ήταν 733.000, ενώ ο στόχος για το σύνολο της χρήσης που μόλις έκλεισε ήταν η οπτική ίνα να φθάσει σε 1.000.000 σπίτια.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των συνδρομητών οπτικών ινών, η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας, επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης, αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε στο 61,9%.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών για περίπου 750 χιλιάδες συνδρομητές το προηγούμενο έτος, καθώς και στις συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH).

Σημειώνεται ότι ο OTE μέσα στην τρέχουσα πενταετία δρομολογεί επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρύνει κατά πολύ, το ήδη ευρύ δίκτυο του.

Ο ΟΤΕ, ακόμη, συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, προσφέροντας ταχύτητες που ξεπερνούν το 1Gbps σε ορισμένες περιοχές και έχει θέσει ως στόχο πληθυσμιακή κάλυψη 90% για το τέλος του 2023. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει τα έσοδά του «χτίζοντας» στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Η Eταιρεία θα αναπτύξει δίκτυο 5G Standalone, το επόμενο στάδιο στην ανάπτυξη του δικτύου 5G, μέχρι το τέλος του 2023.

H Vodafone, έχει θέσει ως στόχο ως το τέλος το 2024 να καλύψει με το δίκτυο οπτικών ινών (FTTH ή FFTC) μέσω χονδρικής ή λιανικής διάθεσης περί τα 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για τον σκοπό αυτό θα επενδύσει συνολικά περί τα 600 εκατ.ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και η επέκταση του δικτύου 5G.

Μάλιστα, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος ανακοίνωσε πρόσφατα και την ίδρυση νέας, αυτόνομης, εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα του δικτύου οπτικών ινών.

Στόχος της ίδρυσης της νέας αυτής εταιρείας είναι, αφενός η επιτάχυνση της δημιουργίας των δικτύων, της επέκτασης τους αλλά και την μετάβαση από την τεχνολογία FFTC (Fiber to the Cabin) σε FFTH (Fiberto the Home).

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η οπτική ίνα έχει φθάσει σήμερα σε 550.000 σπίτια, από τα οποία στα 230.000 οι συνδέσεις είναι FTTH. Στόχος για τα επόμενα 3-4 χρόνια είναι να υπάρχουν 850.000 συνδέσεις FFTH.

Σε ό,τι αφορά το 5G, σήμερα, το δίκτυο της Vodafone έχει ενεργοποιηθεί σε περισσότερες από 140 πόλεις και οικισμούς, καθώς και σε 27 νησιά της χώρας, με την πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπερνά το 50% και με στόχο να φτάσει το 70% το 2023 και το 90% στο τέλος του 2025, αντίστοιχα.

Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει κατά το ήμισυ το εμβληματικό έργο του υποβρυχίου καλωδίου οπτικών ινών, έχοντας πραγματοποιήσει την προσαιγιάλωσή του σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που με την ολοκλήρωσή του στα μέσα της φετινής χρονιάς θα φέρει μία νέα εποχή σε σχεδόν 1.000.000 κατοίκους, χιλιάδες επιχειρήσεις και πολλά εκατομμύρια επισκεπτών 10 ελληνικών νησιών, προσφέροντας τους πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες νέας γενιάς μέσω του Gigabit δικτύου της.

Η Hellenic Open Fiber, θυγατρική της Nova - Wind, μέλος της United Group, θα αρχίσει σύντομα να εκτελεί ένα επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς.

Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει τους πόρους χρηματοδότησης που εξασφάλισε μέσω δανεισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τις τράπεζες Eurobank και Εθνική, ενώ ένα μέρος ύψους 20 εκατ. ευρώ θα το καλύψει από ίδιους πόρους.

Το σύνολο των επενδύσεων της Nova-Wind για τεχνολογίες νέας γενιάς πρόκειται να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέχρι το 2026 και αφορά κυρίως στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) και στην εθνική κάλυψη του δικτύου 5G, αλλάζοντας την αγορά σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ και αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την τηλεοπτική εμπειρία των πελατών της μέσω του περιεχομένου της EON , της κορυφαίας πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίασης η NOVA ανακοίνωσε την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών FFTH, ως το 2027, με ταχύτητες που θα φθάνουν τα 10 Gbit. Συνολικά, πρόκειται για μια επένδυση, ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2027 από την United Group, που είναι κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επένδυση αυτή έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που πραγματοποίησε η United Group τα τελευταία 2 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νοva θα αναπτύξει υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών 10 Gigabit, παρέχοντας κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) στο 40% του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και σε επιχειρήσεις, καλύπτοντας το 70% των Περιφερειών της χώρας. Με την επένδυση αυτή η Nova θα εγκαταστήσει υποδομές για το μέλλον, με την ανάπτυξη 22.000 χιλιομέτρων οπτικών ινών νέας γενιάς, που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες για υπερυψηλές ταχύτητες. Σημειώνεται ότι η Wind διαθέτει 3.379 χιλιόμετρα υποδομής οπτικών ινών από τα οποία τα 595 χλμ. είναι σε φάση σχεδιασμού.