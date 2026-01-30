Έως τις 15 Φεβρουαρίου η πώληση της Avramar - Έφτασαν τα 195 εκατ. ευρώ οι προσφορές των δύο διεκδικητών

Έως τις 15 Φεβρουαρίου οι πιστώτριες τράπεζες της Αvramar θα πρέπει να έχουν επιλέξει έναν από τους δύο υποψήφιους επενδυτές που έχουν υποβάλει προσφορές για τον μεγαλύτερο ιχθυοκαλλιεργητικό όμιλο της χώρας. Είναι ένα deadline που έχουν βάλει οι ίδιες οι τράπεζες καθώς μέσα από έναν άτυπο πλειστηριασμό οι δύο διεκδικητές της εταιρείας -η Αqua Bridge από τα εμιράτα και η καναδική Cooke- έχουν βελτιώσει τις προσφορές τους οι οποίες κινούνται πλέον στα ίδια επίπεδα και προβλέπουν την καταβολή 195 εκατ. ευρώ για να αγοράσουν δάνεια αξίας 410 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές είχαν ξεκινήσει από πολύ χαμηλότερα - περίπου από τα 130 εκατ. ευρώ- αλλά στην πορεία η είσοδος της Cooke στη διεκδίκηση ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς μέσα από διαγωνιστική διαδικασία που είχε προηγηθεί η Αqua Bridge είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής. Οι δύο μνηστήρες επιδόθηκαν σε αλλεπάλληλες βελτιώσεις των προσφορών τους για να φτάσουν στα 195 εκατ. ευρώ που συνιστά για τις τράπεζες ποσοστό ανάκτησης των δανείων στο 47% έναντι 31% που προέβλεπε η αρχική προσφορά της Αqua Bridge με την οποία είχε κερδίσει το διαγωνισμό.

Η διαφορά είναι πως η αν επιλεγεί η προσφορά της Αqua Bridge θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτοδικείο και το σχέδιο εξυγίανσης ως συνέχεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού.



Στα 50 εκατ. ευρώ τα ebitda του ομίλου το 2025

Η άνοδος των προσφορών αποδίδεται στη μεταστροφή της εικόνας του κλάδου με τις τιμές να ενισχύονται σε όλη τη διάρκεια του 2025 και η καλή πορεία να συνεχίζεται και εντός του 2026. Oι τιμές για την τσιπούρα και το λαβράκι κυμαίνονται πλέον μεταξύ 6,20 -6,50 ευρώ το κιλό με τα κόστη παραγωγής να βρίσκονται περίπου στα 5 ευρώ. Και τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες μικρές περιόδους είχαν επιτευχθεί τέτοιες τιμές αλλά δεν είχαν τη διάρκεια που παρατηρείται τους τελευταίους τουλάχιστον 16 μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση στην αγορά σε συνδυασμό με τις καλές τιμές επέτρεψαν στον όμιλο της Avramar να πετύχει κέρδη ebitda της τάξης των 50 εκατ. ευρώ το 2025, γεγονός που κάνει πιο εύκολη τη δουλειά των τραπεζών ώστε να προχωρήσουν στη μεταβίβαση της εταιρείας



Δέσμευση για επενδύσεις 60 εκατ. από Αqua Bridge και Cooke



Οι προσφορές των δύο εταιρειών συμβαδίζουν και στα κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν για επενδύσεις ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της Avramar. Οι δύο όμιλοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να επενδύσουν από 60 εκατ. ευρώ σε μονάδες εκτροφής, συσκευαστήρια κ.α.

Ο όμιλος της Avramar έκλεισε το 2025 με παραγωγή περίπου 50.000 τόνων σε ιχθυοειδή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως πωλούνται μόνο οι εν Ελλάδι δραστηριότητες της Avramar και όχι «πακέτο» με την ισπανική θυγατρική.