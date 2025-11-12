ENTERSOFTONE: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και καινοτόμες AI-powered λύσεις που αλλάζουν την αγορά του business software

«Η ενοποίηση των δύο κορυφαίων εταιρειών του κλάδου επιχειρηματικού λογισμικού αποδεικνύει ότι το 1+1 μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμά του». Με αυτή τη δήλωση ξεκίνησε την πρώτη Συνέντευξη Τύπου της ENTERSOFTONE, ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Ο ίδιος υπογράμμισε τη δυναμική που αποτυπώνεται στα επίσημα αποτελέσματά της με την επίτευξη διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικής αξίας για τον ίδιο τον οργανισμό, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες του.

Μέσα σε λιγότερους από δέκα μήνες κοινής πορείας, η ENTERSOFTONE σημειώνει εντυπωσιακή και απολύτως οργανική ανάπτυξη, με αύξηση 16% στα ενοποιημένα έσοδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 137 και 140 εκατ. ευρώ για το 2025. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντικά μεγαλύτερη άνοδος άνω του 33% στο ενοποιημένο EBITDA, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 42 και 44 εκατ. ευρώ. Αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που δημιουργεί η ενοποίηση της Entersoft και της SOFTONE και ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός του νέου οργανισμού που τοποθετεί στο επίκεντρο την επένδυση στην καινοτομία και ειδικότερα τις τεχνολογίες Web, Cloud και AI.

Αναφερόμενος στις πρώτες εφαρμογές business software με ενσωματωμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που πρόσφατα παρουσίασε η ENTERSOFTONE στους πελάτες της, ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης επεσήμανε: «Έχουμε ξεκάθαρο όραμα: Να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του επιχειρηματικού λογισμικού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που καταρρίπτουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, εύχρηστες και επεκτάσιμες λύσεις. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα λογισμικά μας θα επιτρέψει τη γρήγορη υιοθέτησή της από χιλιάδες επιχειρήσεις συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο της επόμενης διετίας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι η ENTERSOFTONE θα διατηρήσει τη δυναμική της, συνεχίζοντας με διψήφιους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης μέσω της στρατηγικής αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να διαδραματίσουμε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη διεύρυνση του πελατολογίου μας και τις λύσεις νέας γενιάς που θα προσφέρουμε, επιδιώκουμε να καλύψουμε το κενό μεταξύ αναγκαιότητας και έμπρακτης υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, φέρνοντας ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις πιο κοντά σε αυτή και καθιστώντας την, ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινή τους λειτουργία.»

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης αναφέρθηκε στο ρόλο του κράτους: «Είναι σημαντικό να μεταβούμε από την υποχρεωτικότητα και την επιβολή ψηφιακού κόστους στις επιχειρήσεις για τη συμμόρφωσή τους, στην ενίσχυσή τους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις τους σε λύσεις λογισμικού που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους».