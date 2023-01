Έλον Μασκ: Είχαμε τη στήριξη των Σαουδάραβων για να βγάλουμε την Tesla από την Wall Street

Ο Έλον Μασκ, κατέθεσε τη Δευτέρα σε αμερικανικό δικαστήριο ότι ήταν βέβαιος πως είχε την υποστήριξη από Σαουδάραβες χρηματοδότες το 2018 για να βγάλει την Tesla από το χρηματιστήριο, όπως μεταδίδει το Reuters, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς ότι εξαπάτησε τους επενδυτές δημοσιεύοντας αργότερα tweet για το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο της δίκης, που διεξάγεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, ο Έλον Μασκ ανέφερε ότι είχε συναντηθεί στις 31 Ιουλίου 2018, με εκπροσώπους του κρατικού επενδυτικού ταμείου (Public Investment Fund - PIF) της Σαουδικής Αραβίας στο εργοστάσιο της Tesla στο Φρίμοντ της Καλιφόρνια.

Ο Μασκ είπε ότι δεν συζήτησε μια τιμή εξαγοράς, αλλά οι εκπρόσωποι του ταμείου της Σαουδικής Αραβίας ξεκαθάρισαν ότι θα κάνουν ό,τι χρειαζόταν για να πραγματοποιηθεί μια εξαγορά.

"Η PIF ήθελε κατηγορηματικά να κάνει ιδιωτική την Tesla", είπε.

Η δίκη δοκιμάζει την τάση του Μασκ να μπαίνει στο Twitter για να μεταδώσει τις απόψεις του και πότε ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υπέρβαση των ορίων.

Οι μέτοχοι της εταιρείας υποστηρίζουν ότι υπέστησαν ζημίες μετά από ένα tweet του Μασκ στις 7 Αυγούστου 2018, ότι εξέταζε να βγάλει την Tesla από το χρηματιστήριο, στα 420 δολ. ανά μετοχή, με τον ισχυρό άνδρα της εταιρείας να αναφέρει ακόμα ότι "η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.