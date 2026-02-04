Το ελληνικό γιαούρτι εκτόξευσε τις πωλήσεις της Κρι Κρι πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ το 2025

Mε πωλήσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) μεταξύ 42-45 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2025 για τη γαλακτοβιομηχανία Κρι - Κρι από τις Σέρρρες. Τα επικαιροποιημένα αυτά στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από την εταιρεία κατά την παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου στο πλαίσιο του Greek Investment Day 2026 που διοργάνωσε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Τα παραπάνω μεγέθη είναι ενισχυμένα πάνω από 17% για τις πωλήσεις (256,4 το 2024) και πάνω από 12% για τα ΕΒΙΤ (27,2 εκατ. το 2024). Η πίεση των περιθωρίων κέρδους που κατεγράφη στο 9μηνο, έχει εξομαλυνθεί και σύμφωνα με την εταιρεία στο σύνολο του έτους τα margins θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με το 2024.

H εταιρεία που συμπληρώνει φέτος 72 χρόνια ζωής εμφανίζει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων την τελευταία 10ετία της τάξης του 16,2% και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών 26,8%.

Αιχμή του δόρατος είναι το ελληνικό γιαούρτι, είτε με το σήμα της Κρι Κρι (επώνυμο προϊόν), είτε ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας (Private Label). Στα private label προϊόντα η εταιρεία είναι leader στην ελληνική αγορά, ενώ σημαντικές ποσότητες private label πωλούνται και στο εξωτερικό. Γενικότερα, οι εξαγωγές στο ελληνικό γιαούρτι αντιπροσωπεύουν το 69% των συνολικών πωλήσεων γιαουρτιού της εταιρείας (είτε επώνυμο, είτε ιδιωτικής ετικέτας).



Στα 17,8 δισ. δολάρια η αγορά του ελληνικού γιαουρτιού το 2035

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 9μηνου, οι πωλήσεις γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 63% και στην Ιταλία κατά 21%. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην παρουσίασή της. η αγορά Greek Yogurt παγκοσμίως ανήλθε το 2025 σε 9 δισ. δολάρια και το 2035 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 17,8 δισ. δολάρια, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο δράσης για την εταιρεία αλλά και για τις άλλες ελληνικές βιομηχανίες με γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ανοδική πορεία καταγράφει και ο κλάδος παγωτού της Κρι Κρι. Στο 9μηνο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό στα 36,7 εκατ. ευρώ από 36,7 εκατ. ευρώ και οι εξαγωγές ανήλθαν στα 15 εκατ. από 10,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024.

Η εταιρεία μοιράζει σταθερά μέρισμα στους μετόχους και πέρσι μοίρασε το 38,4% των καθαρών κερδών του 2024 ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Ο τίτλος στο ΧΑ κινείται έντονα ανοδικά από την αρχή του 2025 και έχει καταγράψει κέρδη 44% έως το τέλος Ιανουαρίου 2026. Δεν είναι τυχαίο ότι στη γαλακτοβιομηχανία από τις Σέρρες εκτός από την οικογένεια Τσιναβού που ελέγχει το 69,9% του μετοχικού κεφαλαίου, σημαντική θέση έχουν και οι θεσμικοί επενδυτές.

Ειδικότερα, ένα 14% βρίσκεται στα χέρια ξένων θεσμικών και το 10,3% σε εγχώριους θεσμικούς, ενώ το 5,8% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Για το 2025 οι επενδύσεις της βιομηχανίας κυμάνθηκαν μεταξύ 21-25 εκατ. ευρώ.