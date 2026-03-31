Eli Lilly: Εξαγόρασε τη Centessa Pharmaceuticals έναντι 7,8 δισ. δολαρίων

Ο φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Centessa Pharmaceuticals σε ένα deal που αποτιμάται έως και στα 7,8 δισ. δολάρια, πυροδοτώντας ράλι στη μετοχή της Centessa, η οποία ενισχύεται άνω του 46% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Όπως αναφέρει η συμφωνία, η Lilly θα καταβάλει 38 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε μια αρχική αποτίμηση περίπου 6,3 δισ. δολαρίων ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον ένα μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα ενδεχόμενης αξίας (Contingent Value Right - CVR) ύψους έως 9 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ρυθμιστικών οροσήμων στο μέλλον.

Η προσφορά αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό premium της τάξεως του 40,5% σε σύγκριση με τη μέση σταθμισμένη τιμή όγκου (VWAP) της μετοχής της Centessa κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.

Η εξαγορά προσφέρει στη Lilly τον πλήρη έλεγχο της πολλά υποσχόμενης πλατφόρμας αγωνιστών του υποδοχέα ορεξίνης 2 (OX2R) της Centessa.

Αιχμή του δόρατος αποτελεί το σκεύασμα cleminorexton, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «δυνητικά κορυφαία θεραπεία στην κατηγορία του» (best-in-class) για διαταραχές του ύπνου, όπως η ναρκοληψία τύπου 1 και 2 και η ιδιοπαθής υπερυπνία.

Πέρα από τις διαταραχές ύπνου, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει υποψήφια φάρμακα πρώιμου σταδίου με ευρύ φάσμα εφαρμογών σε νευρολογικές και νευροψυχιατρικές παθήσεις.

Η Carole Ho, Πρόεδρος του τμήματος Neuroscience της Lilly, υπογράμμισε τη σημασία της βιολογίας των υποδοχέων ορεξίνης, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο «επιτακτικές μηχανιστικές ευκαιρίες» στον κλάδο. Όπως σημείωσε, η συνένωση των δύο ομάδων θα επιτρέψει στη Lilly να αναπτύξει το pipeline της Centessa με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.