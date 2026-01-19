Έκθεση Vodafone: H ασφαλής συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα άμυνας για την Ευρώπη

Η ασφαλής συνδεσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας για την άμυνα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε υβριδικές μορφές πολέμου και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική προτεραιότητα, υπογραμμίζει νέα έκθεση της Vodafone.

Η έκθεση με τίτλο «Η ψηφιακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης: γιατί η ασφαλής συνδεσιμότητα αναδεικνύεται τώρα σε βασικό πυλώνα άμυνας» υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των δικτύων συνδεσιμότητας και ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί επιταχύνοντας τις επενδύσεις και υιοθετώντας πολιτικές που ενισχύουν την καινοτομία.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λειτουργία κρίσιμων εθνικών λειτουργιών, όπως τα νοσοκομεία, τα ενεργειακά δίκτυα, οι μεταφορές, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ πλέον είναι απαραίτητη και για τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων. Σε περίπτωση διατάραξης ή υπονόμευσης αυτών των υποδομών, οι επιπτώσεις μπορούν να επεκταθούν πολύ πέρα από έναν μεμονωμένο τομέα, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα και την αμυντική ετοιμότητα.

Η έκθεση της Vodafone επισημαίνει ότι οι πολιτικές ηγεσίες συχνά αντιμετωπίζουν τη συνδεσιμότητα ως ένα απλό εμπορικό αγαθό και όχι ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής άμυνας και ανθεκτικότητας. Ως αποτέλεσμα, κρίσιμες επενδύσεις σε υποδομές συνδεσιμότητας καθυστερούν ή υποχρηματοδοτούνται, ενώ ο συντονισμός σε περιόδους κρίσης παραμένει αποσπασματικός, με κατακερματισμένες αρμοδιότητες μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ο Joakim Reiter, Chief Corporate & External Affairs Officer του Ομίλου Vodafone, δήλωσε:

«Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι πλέον αδιαχώριστη από την ασφάλεια της συνδεσιμότητάς της. Αν όμως η Ευρώπη συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη συνδεσιμότητα ως μια βασική, χαμηλού κόστους υπηρεσία κοινής ωφέλειας, θα εκθέσει τους πολίτες, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους συμμάχους της σε αυξανόμενους κινδύνους.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία, στηριζόμενο σε συνεκτικές και σταθερές πολιτικές. Η Ευρώπη έχει μια ξεκάθαρη επιλογή: να θέσει τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο της ασφάλειάς της και, με αυτόν τον τρόπο, να ενισχύσει μία από τις σημαντικότερες γραμμές άμυνας της απέναντι στις σύγχρονες μορφές πολέμου».

Με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τηλεπικοινωνιών στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ευημερίας και ασφάλειας, η Vodafone παρουσιάζει πέντε βασικές προτάσεις πολιτικής:

Την αναγνώριση της ασφαλούς συνδεσιμότητας ως στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου ασφάλειας και την ενσωμάτωσή της στις εθνικές στρατηγικές ασφάλειας, στον σχεδιασμό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, καθώς και στις αμυντικές δυνατότητες. Τη δημιουργία μόνιμων και αξιόπιστων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, παρόχων και συμμάχων για τον συντονισμό της απόκρισης σε κρίσεις, την ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία υποθαλάσσιων και δορυφορικών υποδομών και κυβερνοσυστημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Την κάλυψη των επενδυτικών κενών σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπου η αγορά από μόνη της δεν επαρκεί για να διασφαλίσει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και εφεδρεία, μέσω στοχευμένων κινήτρων και εναρμονισμένων πολιτικών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του επερχόμενου Digital Networks Act. Την προώθηση στρατηγικής ανοιχτότητας μέσω συνεργασιών με αξιόπιστους συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη συν-ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών και την ευθυγράμμιση προτύπων που ενισχύουν την ασφάλεια και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης. Την επένδυση στην ψηφιακή ένταξη και τον ψηφιακό γραμματισμό, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, ενδυναμώνοντας την κοινωνική ανθεκτικότητα.

Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στην Ευρώπη να αξιοποιήσει τα πυκνά και ανθεκτικά δίκτυά της για το στρατηγικό της όφελος, αποτρέποντας αντιπάλους, στηρίζοντας συμμάχους και προστατεύοντας την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ:

Vodafone_Report___Europe’s_digital_backbone_why_secure_connectivity_is_now_a_core_pillar_of_defence.pdf