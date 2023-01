Τηλεπικοινωνίες: Δυνατό μπάσιμο στα έργα πληροφορικής

Η συνεχής σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η οποία στη χώρα μας ξεκίνησε, ουσιαστικά, πριν δυο δεκαετίες, περίπου, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, έχει αρχίσει σήμερα να αποδίδει καρπούς.

Ήδη και οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ο όμιλος ΟΤΕ, η Vodafone και η Nova, που ήδη από τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής και έχουν την εμπειρία αναμένουν την επιτάχυνση των επενδύσεων, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα που είναι συνδεδεμένες με την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για έργα ύψους 1,4 δισ.ευρώ, περίπου, τα οποία θα υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία στον προγραμματισμό της για το 2023, περιλαμβάνει την εκκίνηση της υλοποίησης 58 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Όμιλος ΟΤΕ σε ότι αφορά το ICT (Information and Communications Technology) έχει να επιδείξει μεγάλη συμβολή την τελευταία δεκαετία στην ψηφιακοποίηση του κράτους, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Ο τομέας του ΙCT, ήδη, αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τον Όμιλο, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε δυναμικό εγχώριο System Integrator. Με έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα του IT Integration, έχει καθιερωθεί ως συνεργάτης επιλογής για την υλοποίηση σύγχρονων λύσεων στους τομείς του Digitalisation και Cloud Transformation, του Cyber Security, του Internet of Things, της Yγείας (eHealth), του Tουρισμού και της Eνέργειας.

Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, ο Όμιλος έχει υλοποιήσει -μόνος του ή μέσω κοινοπραξίας - μερικά από τα πιο απαιτητικά έργα πληροφορικής των τελευταίων ετών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η Άυλη Συνταγογράφηση και η αντίστοιχη εφαρμογή myHealth για κινητά τηλέφωνα, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19, και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112». Στον ιδιωτικό τομέα, έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, φέρνοντας εις πέρας μικρά και μεγάλα έργα, από τη δημιουργία υπερσύγχρονου Data Center για την Coca-Cola HBC για 28 χώρες και την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, μέχρι τις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις για επιχειρήσεις όπως η Eurobank, ο Όμιλος Ιασώ, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Μήτση, η MYTILINEOS, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κ.ά.

Στο εξωτερικό, ο Όμιλος έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας σύνθετα έργα ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομών και συστημάτων ICT για Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνείς Οργανισμούς. Επίσης ανέλαβε την υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας για την ψηφιακοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει, μόνος του ή μέσω κοινοπραξιών, σε διαγωνισμούς για σημαντικά έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης. Ενδεικτικά συμμετέχει στους διαγωνισμούς: για το έργο «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας και αφορά στη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής που θα διαλειτουργεί με τα ΚΕΠ και θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων για όλες τις υποθέσεις τους με το δημόσιο, για το έργο Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services) του δημοσίου, που αφορά στην επέκταση του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) σε σύγχρονες υποδομές παρόχων Public Cloud υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων.

Σημειώνεται ότι για το γ’ τρίμηνο του 2022 τα έσοδα του ΟΤΕ από ICT κατέγραψαν σημαντική αύξηση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Ειδικότερα, τα έσοδα από ολοκληρωμένες λύσεις system solutions αυξήθηκαν κατά 54%.

Σε ό,τι αφορά την Vodafone, ο τομέας Business, αξιοποιώντας τις καλύτερες τεχνολογίες, και την τεχνογνωσία στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου Τομέα, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού κράτους, μέσα από σύνθετα έργα που συνδυάζουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).

Πρόσφατα, σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, η Vodafone ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προϋπολογισμού ύψους 6,9 εκατ.ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Η Vodafone ανέλαβε το έργο σε κοινοπρακτικό σχήμα μαζί με τις εταιρείες Allweb Solutions SA και Cosmos Business Systems.

Επιπλέον, η Vodafone είναι οριστικός ανάδοχος και σύντομα αναμένεται να υπογράψει τη σύμβαση του ψηφιακού έργου «Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών», ύψους 4,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών των προξενικών αρχών της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων Προξενικών Υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων, πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών, μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant) για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η διασύνδεση των ανασχεδιασμένων διαδικασιών μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες πλατφόρμες του ΥΠΕΞ. Η Vodafone κατήλθε στο διαγωνισμό σε συνεργασία με την εταιρεία Quality & Reliability.

Παράλληλα, το Vodafone Business ανακοίνωσε ότι είναι επιλαχών ανάδοχος στον διεθνή διαγωνισμό της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης», μέγιστου προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης), το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσα από συμφωνία – πλαίσιο.

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτύου μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) με στόχο τη διαλειτουργικότητα που θα επιταχύνει τη συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G για αυταπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών), την παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο στους πολίτες (G2C, ενίσχυση gov.gr) αλλά και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος από φορείς της δημόσιας διοίκησης. Η Vodafone κατήλθε στον διαγωνισμό σε κοινοπρακτικό σχήμα με τις εταιρίες Cosmos Business Systems και Quality & Reliability. Το ακριβές ύψος των εκτελεστικών συμβάσεων και ο χρόνος εκτέλεσής τους αναμένεται να καθοριστεί σε επόμενη φάση.

Επιπλέον, το Vodafone Business συμμετέχει στον διεθνή διαγωνισμό της εταιρείας Ελληνικό Κτηματολόγιο στο πλαίσιο του μεγάλου έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας, έχοντας καταθέσει προσφορά για τα δύο από τα πέντε συνολικά τμήματα του διαγωνισμού, σε συνεργασία με τις εταιρείες Geoanalysis, Cosmos Business Systems και Quality & Reliability. Ακόμη, είναι ανάδοχος τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ύψους 51 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (Υπηρεσίες διασύνδεσης και τηλεφωνίας) και έχει προχωρήσει σε σημαντικές σχετικές επενδύσεις για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και την επέκταση του Vodafone Giga Network σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει μόλις το δημόσιο εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις της υλοποίησής του.

Έντονο είναι και το ενδιαφέρον για την Πληροφορική και για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και της Nova, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε και τυπικά την συγχώνευσή της με τη Wind. Μάλιστα η Nova διαθέτει τμήμα πληροφορικής στο οποίο δραστηριοποιείται συγκεκριμένη ομάδα, την οποία διευθύνει ο Αλέξανδρος Μπρεγιάννης.

Όπως έγινε γνωστό πριν από ενάμιση , περίπου, μήνα η Nova, ετοιμάζεται να συμπράξει ,με τον όμιλο Βαρδινογιάννη για τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας, προκειμένου μέσω αυτής να διεκδικήσει έργα πληροφορικής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η εξέλιξη αυτή είναι μια από τις διεργασίες που έχουν ξεκινήσει στον κλάδο εδώ και αρκετούς μήνες και αναμένεται να συνεχισθούν και την επόμενη χρονιά, όπου θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα έργα.

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο μεγάλων ομίλων με την δημιουργία της κοινής εταιρείας προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Από την πλευρά του ο όμιλος Nova διαθέτει μονάδα έργων πληροφορικής, η οποία μπορεί εύκολα να δημιουργήσει κοινή εταιρεία με αντίστοιχη μονάδα του ομίλου Βαρδινογιάννη.

Ο συγκεκριμένος βραχίονας της Nova ήδη παρέχει όλοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στοχεύοντας και στην αντίστοιχη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ διεκδικεί και μια σειρά έργων δημιουργίας «έξυπνων πόλεων» στους 300 και πλέον δήμους της χώρας, προϋπολογισμού άνω των 320 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η εταιρεία, μάλιστα μέχρι σήμερα έχει αναλάβει σημαντικά έργα τεχνολογίας και έχει εκδηλώσει κα ενδιαφέρον για άλλα μεταξύ των οποίων η Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων (OpenData) για τον ΑΔΜΗΕ, το «SmartCity», στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, το «Ηλεκτρονικό Πινάκιο» (υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα ) που ανέλαβε σε συνεργασία με τη Space Hellas κμε συνολικό προϋπολογισμός 16,5 εκατ. ευρώ και άλλα.

Επιπρόσθετα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η επένδυση της Nova για την δημιουργία τεχνολογικού κέντρου στην Αθήνα, με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη της τηλεοπτικής πλατφόρμας ΕΟΝ.