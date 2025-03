Δωρεάν Γονικός Έλεγχος στα smartphones από τα Public

Τα Public ενισχύουν την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών και προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία εγκατάστασης εργαλείων γονικού ελέγχου σε smartphones, σε συνεργασία με τους iRepair Experts. Η νέα υπηρεσία Γονικού Ελέγχου, είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα Public και στα μεγάλα Public + home με iRepair corner, όπου ειδικοί τεχνολογίας καθοδηγούν τους γονείς βήμα προς βήμα, για να ορίσουν και να ρυθμίσουν το γονικό έλεγχο στα smartphones της οικογένειας.

Με τη χρήση των κινητών συσκευών από παιδιά και εφήβους να αυξάνεται ραγδαία, το ζήτημα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο αποκτά κορυφαία σημασία. Τα εργαλεία γονικού ελέγχου επιτρέπουν στους γονείς να περιορίσουν τον χρόνο οθόνης, να αποκλείσουν ακατάλληλο περιεχόμενο και να παρακολουθούν την online δραστηριότητα και τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής, προσφέροντας στα παιδιά μία πιο ασφαλή και ελεγχόμενη ψηφιακή εμπειρία.

Η δωρεάν υπηρεσία υλοποιείται σε συνεργασία με τους iRepair Experts, που διαθέτουν εξειδίκευση στην υποστήριξη συσκευών τεχνολογίας. Είτε πρόκειται για smartphones Android, είτε για iOS, ο γονικός έλεγχος μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και αποτελεσματικά, με τον καθορισμό φίλτρων, χρονικών ορίων και εφαρμογών που επιτρέπονται ή απαγορεύονται.

Οι πελάτες στα Public θα βρουν:

● Ολοκληρωμένη συμβουλευτική για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού ή εργαλείου γονικού ελέγχου.

● Άμεση εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

● Διαρκή υποστήριξη για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη λειτουργία του λογισμικού.

● Value for Money προτάσεις Second go smartphones για το πρώτο κινητό των παιδιών

Με κεντρικό μήνυμα “Δεν παίζουμε με την ασφάλεια για να παίζουν με ασφάλεια”, τα Public υποστηρίζουν την ανάγκη των γονέων για μεγαλύτερη ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών τους, παρέχοντας όχι μόνο τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την ορθή χρήση τους στον συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο.