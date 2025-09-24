Δωρεά 2 ηλεκτρικών λεωφορείων και 3 ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία και τρία ηλεκτρικά οχήματα παραδόθηκαν σήμερα, στον Δήμο Κορινθίων με δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil.

Συγκεκριμένα, δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία θα διατεθούν προς χρήση των κατοίκων, ενώ ένα ηλεκτρικό Mini δορυφορικό απορριμματοφόρο, καθώς και δύο ηλεκτρικά οχήματα αγροτικού τύπου, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της καθαριότητας.

H δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων με το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, και το οποίο στοχεύει σε έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Δημοτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Ο Όμιλος Motor Oil, διατηρώντας σταθερά τις αξίες και τις αρχές του, λειτουργεί διαχρονικά από την ίδρυσή του, θέτοντας έμπρακτα στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.