Δώδεκα χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης»: Η ΑΒ Βασιλόπουλος κάνει πράξη το όραμα «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους»

Ως απάντηση σε μια καθημερινή αντίφαση - τη συνύπαρξη της σπατάλης τροφίμων με τη στέρηση βασικών αγαθών για χιλιάδες οικογένειες -, η ΑΒ Βασιλόπουλος αποδεικνύει ότι η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από την ίδια τη γειτονιά μας. Με το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης», η εταιρεία έχει δημιουργήσει έναν πρωτοποριακό μηχανισμό δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων που μειώνει τη σπατάλη, στηρίζει έμπρακτα ανθρώπους που έχουν ανάγκη και προάγει την κυκλική οικονομία.

Από τα ράφια των καταστημάτων έως τις αποθήκες της, κάθε προϊόν που παραμένει ασφαλές για κατανάλωση, αλλά πλησιάζει στη λήξη του, αποκτά δεύτερη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τη φροντίδα σε πράξη, προσφέροντας εκατομμύρια γεύματα κάθε χρόνο.

Από την πρώτη δωρεά έως ένα εθνικό δίκτυο αγάπης

Η ιστορία των «Τροφίμων Αγάπης» ξεκινά ουσιαστικά το 1995, όταν ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος ίδρυσε την πρώτη Τράπεζα Τροφίμων στην Ελλάδα. Οι πρώτες δωρεές προϊόντων από τις αποθήκες της ΑΒ προς κοινωφελείς φορείς αποτέλεσαν τον σπόρο ενός οράματος που έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς στη χώρα.

Το 2013, η πρωτοβουλία επεκτάθηκε στα καταστήματα της ΑΒ, χάρη στη συνεργασία με την οργάνωση «Μπορούμε». Έτσι, τα κοντόληκτα τρόφιμα άρχισαν να διατίθενται απευθείας σε τοπικούς φορείς μέσα από το δίκτυο των καταστημάτων, με τη συμβολή των ίδιων των εργαζομένων.

Σήμερα, το 2025, το πρόγραμμα γιορτάζει δώδεκα χρόνια ζωής και έχει εξελιχθεί σε έναν ζωντανό μηχανισμό αλληλεγγύης και βιωσιμότητας, υλοποιώντας στην πράξη το όραμα «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους».

Ένα πρωτοποριακό μοντέλο κυκλικής οικονομίας

Η καινοτομία των «Τροφίμων Αγάπης» δεν περιορίζεται στη σύλληψη της ιδέας. Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που περιλαμβάνει και φρέσκα είδη, τα οποία αξιοποιούνται με ασφάλεια αντί να καταλήξουν σε απόρριψη.

Ο μηχανισμός λειτουργεί με ακρίβεια, καθώς προϊόντα κοντά στην ημερομηνία λήξης τους συγκεντρώνονται, ελέγχονται και αποστέλλονται στην Τράπεζα Τροφίμων. Από εκεί, φτάνουν σε κοινωφελείς φορείς και δομές σίτισης που υποστηρίζουν ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, τα καταστήματα της ΑΒ σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με το «Μπορούμε», δωρίζουν καθημερινά τρόφιμα απευθείας σε τοπικούς φορείς, με τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων τους.

Η ανθρώπινη διάσταση του προγράμματος είναι εξίσου καθοριστική. Οι άνθρωποι της ΑΒ εκπαιδεύονται και κινητοποιούνται καθημερινά για να συμβάλουν στη διαδικασία, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη είναι μέρος της εταιρικής κουλτούρας.

Ουσιαστικό αποτύπωμα

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Μόνο το 2024, μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», η ΑΒ Βασιλόπουλος δώρισε περισσότερα από 18 εκατομμύρια γεύματα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες 250 φορέων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι στηρίζουν πάνω από 123.000 συνανθρώπους μας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δωρεές αυτές καλύπτουν έως και το 90% των αναγκών σίτισης των συνεργαζόμενων φορέων, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή διατροφή σε χιλιάδες οικογένειες, ηλικιωμένους και παιδιά.

Από την άλλη, το περιβαλλοντικό όφελος είναι εξίσου σημαντικό. Η επαναξιοποίηση των τροφίμων αποτρέπει τη δημιουργία απορριμμάτων που θα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ και μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂, καθιστώντας το πρόγραμμα ένα πρότυπο κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο.

Οι συνεργασίες που κάνουν τη διαφορά

Η επιτυχία των «Τροφίμων Αγάπης» βασίζεται στις στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η ΑΒ Βασιλόπουλος όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τράπεζα Τροφίμων διαχειρίζεται τις δωρεές από τις αποθήκες της εταιρείας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν φτάνει με ασφάλεια και ταχύτητα στους φορείς που το χρειάζονται. Παράλληλα, η οργάνωση «Μπορούμε» λειτουργεί ως η καθημερινή «γέφυρα» ανάμεσα στα καταστήματα της ΑΒ και τους τοπικούς φορείς, κάνοντας εφικτή τη δωρεά τροφίμων σε πραγματικό χρόνο.

Οι ίδιες οι δομές σίτισης αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο του προγράμματος. Όπως λέει η αδελφή Άννα από το Γηροκομείο Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού: «Αυτή η συνεργασία καταπολεμά τη μάστιγα της σπατάλης και μετατρέπει τον περίσσιο υλικό πλούτο σε πηγή ζωής… η ανέχεια και η φτώχεια ντύνεται με αξιοπρέπεια».

Ένα όραμα που μεγαλώνει μαζί με την κοινωνία

Με περισσότερα από 85 χρόνια παρουσίας και πάνω από 600 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει κερδίσει μια θέση στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Μέσα από προγράμματα όπως τα «Τρόφιμα Αγάπης», αποδεικνύει πως η φροντίδα δεν είναι απλώς εταιρική ευθύνη, αλλά τρόπος ζωής.

Με οδηγό τις αξίες της ακεραιότητας, της ομαδικότητας και της φροντίδας, οι άνθρωποι της ΑΒ συνεχίζουν να γράφουν καθημερινά μια ιστορία αγάπης και προσφοράς. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, κανένα πιάτο δεν χρειάζεται να πάει χαμένο και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μένει πίσω.