Δίκτυο Vodafone 5G: Πιο γρήγορο, πιο ισχυρό και πιο σταθερό από ποτέ

Η Vodafone εξελίσσει διαρκώς το δίκτυο 5G, εξασφαλίζοντας ακόμη καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους, με υπερυψηλές ταχύτητες και ισχυρό σήμα σε περισσότερες περιοχές της χώρας από ποτέ. Πλέον, το Vodafone 5G καλύπτει πάνω από το 94% του πληθυσμού, με σημαντικές αναβαθμίσεις που πραγματοποιούνται σε μόνιμη βάση, προσφέροντας ακόμα πιο γρήγορο internet και αξιόπιστες υπηρεσίες, από το κέντρο της πόλης μέχρι τα απομακρυσμένα νησιά.

Στόχος της Vodafone Ελλάδας είναι η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου Vodafone 5G να φτάσει το 96% μέχρι τον Μάρτιο του 2026 και το 97% μέχρι τον Μάρτιο του 2028, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να βιώσουν τα οφέλη της ισχυρής συνδεσιμότητας.

Σήμερα, το δίκτυο 5G της Vodafone είναι διαθέσιμο σε 247 πόλεις και 70 νησιά της χώρας μας. Ταυτόχρονα, η επέκταση του 5G συνεχίζεται τόσο σε αστικές όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές, με περισσότερους σταθμούς βάσης και τεχνολογίες αιχμής που βελτιώνουν διαρκώς το σήμα και περιορίζουν τις καθυστερήσεις στη σύνδεση. Ενώ η ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών έχει ήδη κάνει αισθητή διαφορά στη συνδεσιμότητα των νησιών σε Αιγαίο και Ιόνιο.

Η Vodafone χτίζει διαρκώς σύγχρονα δίκτυα που προσφέρουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στο σύνθετο γεωφυσικό τοπίο της Ελλάδας. Είτε πρόκειται για απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, δρομολόγια πλοίων, αυτοκινητοδρόμους, μέσα μαζικής μεταφοράς ή σημεία με μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, το δίκτυο της Vodafone κρατάει συνδεδεμένους τους ανθρώπους όπου κι αν βρεθούν, καλύπτοντας από τις καθημερινές τους ανάγκες επικοινωνίας μέχρι τις στιγμές που η επικοινωνία έχει ζωτική σημασία, όπως στην απομακρυσμένη περίθαλψη ή τις ειδοποιήσεις για έκτακτα περιστατικά και φυσικές καταστροφές.

Αυτή η δύναμη του 5G δικτύου της Vodafone αποτυπώνεται στη νέα επικοινωνιακή καμπάνια της εταιρείας, στην οποία ένα μικρό παιδί από ένα ακριτικό νησί έχει την ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στα νέα «αστέρια» της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, της οποίας η Vodafone αποτελεί επίσημο χορηγό από το 2004. Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Μουζακίτης, Γιώργος Βαγιαννίδης και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σχηματίζουν μια μεγάλη ομάδα με το μικρό ήρωα της ταινίας αποδεικνύοντας πως κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν υπάρχει ένα ισχυρό δίκτυο που στηρίζει κάθε ανάγκη και εξελίσσεται γρηγορότερα, σταθερότερα, πιο δυνατά από ποτέ.