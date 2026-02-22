Διευρύνονται οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς ψηφιακής τηλεόρασης

Αν και η αυτόνομη είσοδος της HBO Max στην ελληνική αγορά, πριν από ένα μήνα, περίπου, προκάλεσε μια μικρή αναταραχή, εν τούτοις οι θεσμικές αλλαγές προοιωνίζουν ανάκαμψη των ψηφιακών και on-demand πλατφορμών.

Κατ΄αρχάς η αυστηροποίηση των μέτρων κατά της πειρατείας έχει περιορίσει σημαντικά την συγκεκριμένα η δραστηριότητα. Μάλιστα, οι πάροχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η εφαρμογή αυστηρών κυρώσεων θα περιορίσει τη δραστηριότητα των πειρατών και θα ενισχύσει τη μετάβαση του κοινού προς νόμιμες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας σταθερό έδαφος για βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο. Οι απώλειες φόρων από την αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης εκτιμώνται σε έως και 59 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ η νόμιμη αγορά χάνει έως και 162 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε πέρσι, εκτός από τους διακινητές παράνομου λογισμικού και εξοπλισμού, τιμωρούνται και οι χρήστες πειρατικών συνδρομητικών υπηρεσιών περιεχομένου.

Ο τελικός χρήστης που αποκτά πρόσβαση σε πειρατικό υλικό αντιμετωπίζει πλέον φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 2.900 ευρώ, ενώ η ποινική διαδικασία επιταχύνεται. Παράλληλα, όπως προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση, θεσπίζονται και διοικητικά πρόστιμα: 750 ευρώ για τους τελικούς χρήστες, 1.500 ευρώ για τους αποκαλούμενους "πειρατικούς ακτιβιστές" και 5.000 ευρώ για κάθε περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας με παράνομο περιεχόμενο, όπως σε καφέ ή μπαρ.

Άλλο ένα μέτρο που συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου είναι και η κατάργηση του τέλους 10% που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ώθηση στην αγορά, επιτρέποντας στους παρόχους να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές και μειώνοντας ταυτόχρονα τον βασικό λόγο για πειρατεία. Παράλληλα, η συμφωνία ανταλλαγής αθλητικού περιεχομένου μεταξύ Cosmote και Nova, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2024, ενίσχυσε τόσο τη συνδρομητική βάση όσο και την αξιοπιστία των υπηρεσιών.

Η δραστηριοποίηση της HBO

Η πλατφόρμα της HBO, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές του κλάδου αναζωογόνησε τον ανταγωνισμό και πρόσθεσε νέο περιεχόμενο, έβαλε και την Ελλάδα στη διεθνή επέκταση της υπηρεσίας, η οποία πλέον καλύπτει πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως. Εκτός από την Ελλάδα, η υπηρεσία έκανε ταυτόχρονα ντεμπούτο και σε άλλες χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Ισραήλ και Ιταλία, δείχνοιντας, ότι σταδιακά, η αγορά της χώρας μας ωριμάζει.

Η πλατφόρμα λειτουργεί αυτόνομα αλλά και μέσω του Vodafone TV, εδώ και τρία χρόνια, δίνοντας στους συνδρομητές πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης. Η δραστηριοποίησή της στην ελληνική αγορά αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις διεθνείς πλατφόρμες όπως όπως Netflix, Disney+, Prime Video και Apple TV+.

Από την άλλη πλευρά, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν εκτιμάται ότι επηρεάζονται άμεσα, καθώς προσφέρουν πακέτα συνδυαστικών υπηρεσιών, διαφοροποιώντας το μοντέλο τους από εκείνο των αυτόνομων πλατφορμών streaming.

Έτσι και η Vodafone διαθέτει το περιεχόμενο της HBO Max μέσω της συνδρομητικής τηλεόρασης, συνδυαστικά με άλλες υπηρεσίες όπως τηλεφωνία και ίντερνετ.

Η ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, το Netflix παραμένει η δημοφιλέστερη ξένη πλατφόρμα στην Ελλάδα, με ένα μερίδιο που προσεγγίζει το 30%. Σε κοντινή απόσταση ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Prime Video, η δημοφιλής πλατφόρμα της Amazon και ακολουθούν με μικρότερα μερίδια αγοράς το Disney και το Apple TV+.

Το μερίδιο της συνδρομητικής τηλεόρασης στην ελληνική αγορά εκτιμάται σήμερα σε περίπου 33%, σύμφωνα με τα στοιχεία των εγχώριων παρόχων.

Η ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζει να κινείται με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, Το τέλος του 2024 βρήκε τους τρεις κύριους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους –Cosmote TV, Nova και Vodafone TV– να έχουν συνολικά 1,37 εκατομμύρια συνδρομητές, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2023.

Ο ΟΤΕ (Cosmote TV) διατηρεί τη μεγαλύτερη θέση με 45%-55% της αγοράς και 758.000 συνδρομητές στο γ’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 6,7% σε ετήσια βάση και αύξηση εσόδων 17%. Η Nova TV ακολουθεί με μερίδιο 25%-35% και 443.500 συνδρομητές τον Δεκέμβριο του 2024, με αύξηση 2,6%, ενώ η Vodafone TV, με περίπου 220.000 συνδρομητές και μερίδιο 10%-15%, συνεχίζει την ανοδική πορεία της, εστιάζοντας κυρίως σε οικογενειακό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Το γεγονός ότι οι εγχώριοι πάροχοι διατηρούν σταθερά μερίδια υποδηλώνει ότι η αγορά έχει αντοχές αλλά και σημαντικές προοπτικές.