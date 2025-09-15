Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Ρεκόρ επιβατών για το 2024 και ο στόχος ανάπτυξης έως το 2032

Έτος-ορόσημο το 2024 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καθώς η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τα 31,85 εκατ. (+13,1% σε σχέση με το 2023), το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του αεροδρομίου. Η ανοδική πορεία της κίνησης συνεχίστηκε και το 2025:τον Αύγουστο διακινήθηκαν 3,88 εκατ. επιβάτες (+6,7%), ενώ στο οκτάμηνο Ιαν–Αυγ η κίνηση ανήλθε σε 22,71 εκατ. (+6,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024). Στο ίδιο διάστημα, οι πτήσεις ανήλθαν σε 191.165 (+5,9%). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της ζήτησης για την Αθήνα και την δυναμική της ως προορισμού καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2024 ο ΔΑΑ ξεχώρισε σημειώνοντας την υψηλότερη αύξηση επιβατικής κίνησης ανάμεσα στα μεγάλα αεροδρόμια της κατηγορίας του (25–40 εκατ. επιβάτες), καθως και την υψηλότερη αύξηση διασυνδεσιμοτητας (+33% σε σχέση με το 2019) και απέσπασε το ACI EUROPE Best Airport Award 2025, λαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια για την ικανότητά του να διαχειρίζεται την εποχικότητα, να ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και να προωθεί τον προορισμό μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Με αυτή τη βάση, το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου (AEP) ύψους €1,3 δις.(σε τιμές 2024)προέβλεπε αρχικά την σταδιακή επέκταση των υποδομών του ΔΑΑ. Ωστόσο η διοίκηση, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση, επιτάχυνε το χρονοδιάγραμμα ενοποιώντας τα στάδια με στόχο έως το 2032 το αεροδρόμιο να μπορεί να εξυπηρετήσει 40 εκατ. επιβάτες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας έργα αναβάθμισης του κύριου και του δορυφορικού τερματικού σταθμού ( περιοχές check-in, ασφάλειας, αναμονής και εμπορικών χώρων), στοχεύοντας στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών και προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση. Ο διαγωνισμός για το κατασκευαστικό στάδιο του κύριου και του δορυφορικού τερματικού σταθμού διεξάγεται με βάση το μοντέλο Early Contractors’ Involvement (EC).

Στην ίδια κατεύθυνση έχει ήδη δρομολογηθεί ο νέος πολυώροφος χώρος στάθμευσης (προϋπολογισμού περίπου €100 εκατ.). Οι εργασίες κατασκευής του έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Ιούλιο 2025. Το κτίριο, το οποίο κατασκευάζεται απέναντι από τον κύριο τερματικό σταθμό, θα διαθέτει επτά επίπεδα εξυπηρέτησης οχημάτων, με 3.365 θέσεις και συνολικό εμβαδόν 98.600 τ.μ., καλύπτοντας τόσο τις βραχυχρόνιες όσο και τις μακροχρόνιες ανάγκες στάθμευσης. Η ολοκλήρωση αναμένεται το β’ τρίμηνο του 2027. Παράλληλα, στο βόρειο τμήμα της πίστας διαμορφώνεται χώρος για 32 νέες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, επίσης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το β’ τρίμηνο του 2027.

Η χρηματοδότηση του AEP καλύπτεται κατά κύριο λόγο από δανεισμό —ο οποίος έχει ήδη εξασφαλιστεί σε σημαντικό βαθμό— και εν μέρει από το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend). Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου καθώς και την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

Παράλληλα, η εταιρεία αεροδρομίου δραστηριοποιείται σημαντικά και στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. ​Με την πρωτοβουλία του ROUTE 2025, ο ΔΑΑ έχει δεσμευτεί ήδη από το 2019 να υλοποιήσει έως το τέλος του 2025 - 25 δηλαδή χρόνια νωρίτερα από το στόχο που έχει θέσει ο κλάδος- όλες τις ενεργειες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση των εκπομπών άνθρακα.

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας στηρίζεται στις εξής ενέργειες:

Αυτοπαραγωγή, αποθήκευση και ιδιοκατανάλωση πράσινης ενέργειας εντός του αεροδρομίου.

Κατάργηση χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση, με μετάβαση σε αντλίες θερμότητας.

Αντικατάσταση του στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά , με προτεραιότητα αυτά που έχουν υψηλή χρήση και μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ως συνολική αποτίμηση, το οικονομικό αποτύπωμα του ΔΑΑ παραμένει ισχυρό: σύμφωνα με τη μελέτη ΙΟΒΕ, ο ΔΑΑ συνεισφέρει €8,6 δισ. στο ΑΕΠ (3,8%), 214.000 θέσεις εργασίας (4,2% της απασχόλησης) και €2,7 δισ. σε δημόσια έσοδα. Πρόκειται για αξία που διαχέεται σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας τουρισμό, μεταφορές και υπηρεσίες.

Συμπέρασμα: Ισχυρή κίνηση, ευρωπαϊκή πρωτιά, στοχευμένη επέκταση και ξεκάθαρη διαδρομή προς το Net Zero. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παραμένει μοχλός ανάπτυξης για την Αθήνα και την Ελλάδα — με πράξεις, νούμερα και έργα που υλοποιούνται.