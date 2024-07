ΔΕΛΤΑ: Υψηλές επιδόσεις στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων με 99% αξιοποίηση όλων των παραγόμενων απορριμμάτων

H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί ολοκλήρωσε την πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεών της σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το Πρότυπο Zero Waste to Landfill «ZWTL-EU1». Μέσω της πιστοποίησης από την EUROCERT AE, επαληθεύθηκε ότι το 99% των παραγόμενων αποβλήτων της εταιρείας για το έτος αναφοράς 2023, κατευθύνθηκε προς περαιτέρω αξιοποίηση, όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή βιοαερίου και όχι σε χώρους υγειονομικής ταφής, επιτυγχάνοντας τη βαθμίδα GOLD του Προτύπου Zero Waste to Landfill.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Business Integration & Operations Transformation Director της ΔΕΛΤΑ, Αλέξανδρος Σκανδαλάκης, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει τις προσπάθειες και τη δέσμευση της εταιρείας για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων κορυφαίας ποιότητας και διατροφικής αξίας με μεθόδους και διαδικασίες που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον. Για εμάς στη ΔΕΛΤΑ, η περιβαλλοντική διάσταση της καλής διατροφής είναι ιδιαίτερα σημαντική και γι’ αυτό υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων που στόχο έχουν τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων».