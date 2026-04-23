ΔΕΗ: Προχώρησε σε αγορά 86.385 ιδίων μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 16.04.2026 μέχρι και 22.04.2026, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Euronext Athens συνολικά 86.385 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 22.642.206 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,1316% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.