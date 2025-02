Day One: Stoiximan και Super League μαζί στον αγώνα κατά της Παχυσαρκίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας

Η Stoiximan και η Super League παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης το Day One, ένα πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας παιδιών και ενηλίκων στην Ελλάδα. Μέσα από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, το Day One προωθεί τη σημασία ενός υγιεινού τρόπου ζωής για μικρούς και μεγάλους.

Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά στην παιδική παχυσαρκία, η Stoiximan και η Super League συνεργάζονται με το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Δράση κατά της παιδικής Παχυσαρκίας, δημιουργώντας μία σύμπραξη που συσπειρώνει τις δυνάμεις κάθε φορέα για την αποτελεσματική προώθηση της σημασίας της σωστής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα Day One, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, αποτελείται από τρεις πυλώνες δράσεων. Τη δράση NutriSchool, για την παροχή υγιεινών γευμάτων σε σχολεία, σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά webinars για γονείς, τη δράση Food for Thought για την εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τον ισορροπημένο τρόπο διατροφής σε περισσότερους από 5.000 ενήλικες, και τη δράση Oh Weight! στο πλαίσιο της οποίας κινητές μονάδες θα υλοποιήσουν δωρεάν λιπομέτρηση, ζύγισμα και συμβουλευτική σε επιλεγμένα γήπεδα της Super League.

Κατά την παρουσίαση, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε σχετικά: «Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα δημόσιας υγείας στη χώρα μας, με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Στο Υπουργείο Υγείας, μέσα από την Εθνική Δράση Κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην εκπαίδευση, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να δημιουργήσουμε υγιεινές συνήθειες από την παιδική ηλικία. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με φορείς όπως η Stoiximan και η Super League, με στόχο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να τα βοηθήσουμε να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα, σχεδιάζουμε δράσεις που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες, καθώς μέσα στο 2025 ξεκινά και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και φροντίδας για όλους, που μας συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ζωής μας.»

Από αριστερά: Ειρήνη Αγαπηδάκη, Νίκος Φλίγκος

H Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, κα Κάτια Κοξένογλου, σημείωσε: «Με δεδομένο ότι στην Ευρώπη, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία και υπερβαρότητα (2-14 ετών), με τα περισσότερα να είναι στις ηλικίες 5 έως 7 ετών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Έκθεση Παχυσαρκίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας παιδιών, αλλά και ενηλίκων.

Είναι πλέον δεδομένο ότι η παχυσαρκία αποτελεί μια μεγάλη απειλή για την υγεία και την ευζωία όλων των ηλικιακών ομάδων και φύλων. Η σωστή διατροφή δεν είναι απλά συμπληρωματική, αλλά θεμελιώδης για την επιτυχία ενός επαγγελματία αθλητή. Ένα καλά σχεδιασμένο διατροφικό πλάνο, βασισμένο στις προσωπικές ανάγκες του κάθε αθλητή, μπορεί να τον θωρακίσει απέναντι σε τραυματισμούς, να ενισχύσει την αντοχή του και να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του, βοηθώντας τον να κατακτήσει τους στόχους του εντός και εκτός γηπέδου.»

Ο Managing Director της Stoiximan, κ. Νίκος Φλίγκος, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα Day One ξεκίνησε με στόχο την εξάλειψη της παχυσαρκίας στη χώρα μας, προσφέροντας ορθή ενημέρωση και ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αυξημένης σωματικής μάζας. «Στη Stoiximan, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την υγεία και την ευημερία, ενθαρρύνοντας μικρούς και μεγάλους να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες ζωής. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του Day One, θα προσφέρουμε 5.000 γεύματα, ενώ οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν ενεργά στα webinars ενημέρωσης. Καλούμε όλη την κοινωνία να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας και να επωφεληθεί από τις δράσεις του προγράμματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεντρική φωτ.: Από αριστερά: Ειρήνη Αγαπηδάκη, Νίκος Φλίγκος, Κάτια Κοξένογλου