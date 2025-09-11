ΔΑΑ: Υψηλές πτήσεις με νέες συνδέσεις και εμπορική ανάπτυξη - Επέκταση υποδομών και CapEx

Η διοίκηση του ΔΑΑ παρουσίασε σε επενδυτές και αναλυτές τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του. Εκτιμά ότι για το 2025 η επιβατική κίνηση θα αυξηθεί σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά, ενώ μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη θα σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα μονοψήφια επίπεδα. Οι αεροπορικές δραστηριότητες παραμένουν βασικός πυλώνας κερδοφορίας, με στόχο απόδοση ιδίων κεφαλαίων ~15%.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης για την στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου με την προσθήκη οκτώ νέων προορισμών από τις μόνιμες βάσεις των αεροπορικών εταιρειών και τριών νέων απευθείας συνδέσεων στο αεροδρόμιο.

Στις μη αεροπορικές δραστηριότητες, η απόδοση ανά επιβάτη αναμένεται σταθερή, με προσωρινές πιέσεις λόγω κατασκευαστικών έργων. Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται περίπου 100 μ.β. χαμηλότερο από τον μακροπρόθεσμο στόχο (60%), χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το καθαρό αποτέλεσμα, που προβλέπεται γύρω στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως για το 2025–26.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) παρουσίασε ισχυρή επιβατική ανάπτυξη και σταθερή οικονομική απόδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στη διάρκεια της παρουσίασης σε επενδυτές και αναλυτές. Η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τα 19,4 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Οι διεθνείς επιβάτες, που αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, αυξήθηκαν κατά 9,8%, ενώ οι εγχώριοι επιβάτες κατέγραψαν πιο μετριοπαθή άνοδο 2,2%. Η ανοδική πορεία της κίνησης, με ισχυρή απόδοση ήδη από τη χειμερινή περίοδο, διαμόρφωσε ένα ιστορικό ρεκόρ για τον Αερολιμένα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ακόμη χρονιά ρεκόρ. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, η συνολική αύξηση ανήλθε στο 6,8%.

Η Αθήνα αναδείχθηκε ως η πόλη με την ταχύτερη αεροπορική συνδεσιμότητα στην Ευρώπη για το 2025 σε σύγκριση με το 2019 και το 2024, κατατάσσοντας τον ΔΑΑ ανάμεσα στα κορυφαία ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Ο δείκτης δυναμικής ανάκαμψης από το 2019 ανέβηκε κατά 34%, ενώ σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024 η αύξηση ανήλθε στο 13%. Στον συγκριτικό πίνακα μεγάλων αεροδρομίων με 25–40 εκατομμύρια επιβάτες, η Αθήνα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση το 2025, σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με τη 21η θέση που κατείχε το 2019.

Επέκταση δικτύου και νέες συνδέσεις

Η στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου προχώρησε με την προσθήκη οκτώ νέων προορισμών από τις μόνιμες βάσεις των αεροπορικών εταιρειών και τριών νέων απευθείας συνδέσεων στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, η προσέλκυση επισκέπτριων αεροπορικών εταιρειών οδήγησε σε έντεκα νέες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διηπειρωτικών δρομολογίων προς Σαρλότ (American Airlines), Λος Άντζελες (Norse) και Τσενγκντού (Sichuan Airlines). Για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 προβλέπονται ακόμη δώδεκα νέες συνδέσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια προσβασιμότητα της Αθήνας.

Η εμπορική ανάπτυξη προχωρά μέσα από το concept “Best of Greece”, με νέα καταστήματα και ανακαινίσεις, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του βελτιωμένου προφίλ επιβατών υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, η μετάβαση του αεροδρομίου σε “διευκολυνόμενο πρόγραμμα πτήσεων” κατά τη θερινή περίοδο 2025 αντιμετωπίζει περιορισμούς χωρητικότητας από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις ώρες αιχμής, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

Αναφορά έγινε και στο ότι η ποιότητα υπηρεσιών του ΔΑΑ επιβραβεύτηκε με το βραβείο “Καλύτερο Αεροδρόμιο” της ACI Europe για την κατηγορία 25–40 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ απέσπασε ειδική διάκριση στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτές οι διακρίσεις αναδεικνύουν τη στρατηγική στόχευση του αεροδρομίου στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και στην εμπειρία των επιβατών.

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025

Τα συνολικά έσοδα του ΔΑΑ ανήλθαν στα 308,2 εκατομμύρια ευρώ, με αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Οι αεροναυτιλιακές δραστηριότητες σημείωσαν άνοδο 3,2%, ενώ οι μη αεροναυτιλιακές δραστηριότητες ξεπέρασαν την επιβατική κίνηση με αύξηση 10,6%, κυρίως λόγω νέων εμπορικών concepts και μεγαλύτερων δαπανών ανά επιβάτη υψηλής κατηγορίας. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 13,5% αποδίδεται σε πρόσθετους πόρους για την αυξημένη κίνηση, την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κόστους ενέργειας, καθώς και σε μεγαλύτερες προβλέψεις για βαριά συντήρηση διαδρόμων και φωτισμού. Παρά την αύξηση των εξόδων, το προσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε σταθερό στα 182,3 εκατομμύρια ευρώ, με περιθώριο 62,5%, βελτιωμένο σε σχέση με το 59,2% του Α’ εξαμήνου 2024. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 92,2 εκατομμύρια ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή 0,79 ευρώ.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες και βιωσιμότητα

Η Διοίκηση του ΔΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην αύξηση της βιωσιμότητας, με την υλοποίηση του έργου Route 2025. Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτροκίνηση στόλου οχημάτων και αντλίες θερμότητας, ο Αερολιμένας επιτυγχάνει ήδη μείωση 60% στις εκπομπές CO₂ από το 2005 και καλύπτει το 45% των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια από καθαρές πηγές. Ο ΔΑΑ παραμένει ουδέτερος άνθρακα από το 2016 με πιστοποίηση ACA Level 4+ “Transition” και φιλοδοξεί να καλύπτει το 100% των αναγκών του σε ηλεκτρισμό από ιδιοπαραγόμενες καθαρές πηγές, μειώνοντας παράλληλα την έκθεσή του σε διακυμάνσεις τιμών ενέργειας.

Παράλληλα, εισήχθη προσωρινή μείωση τελών (Passenger Terminal Fee) κατά 30% για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Απριλίου 2026 και υλοποιήθηκε το Σχήμα Στήριξης Βιωσιμότητας (SSS), που επιστρέφει 0,80–1,50 ευρώ ανά επιβάτη, προκειμένου να ενισχυθεί η πληρότητα και η χρήση αποδοτικότερων αεροσκαφών, ενώ υποστηρίζεται η εφαρμογή του ευρωπαϊκού στόχου SAF 2% για τη μείωση των εκπομπών Scope 3.

Επέκταση υποδομών και CapEx

Ο κ. Παράσχης μίλησε για το πρόγραμμα επέκτασης που προβλέπει επενδύσεις 1,28 δισ. ευρώ (τιμές 2024), με 50% του CapEx να υλοποιείται έως το 2028 και το υπόλοιπο έως το 2032. Οι εργασίες περιλαμβάνουν

πολυώροφο χώρο στάθμευσης 3.500 θέσεων (ολοκλήρωση 2027),

νέα περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών με 32 θέσεις (2027),

και την επέκταση του κεντρικού και δορυφορικών κτηρίων, με αύξηση 150.000 τ.μ. (+68%) και διπλασιασμό εμπορικών χώρων.

«Με την ολοκλήρωση του έργου, η δυναμικότητα θα αγγίξει τα 40 εκατ. επιβάτες», σημείωσε ο κ. Παράσχης.

Προοπτικές 2025–2032

Για το 2025 αναμένεται αύξηση μεσαίας μονοψήφιας τάξης στην επιβατική κίνηση, ενώ μεσο-μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη θα σταθεροποιηθεί σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Τα τέλη αεροδρομίου θα προσαρμοστούν λόγω εξάντλησης του Carry Forward, και η κερδοφορία των αεροπορικών δραστηριοτήτων στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%. Στις μη αεροπορικές δραστηριότητες, το yield ανά επιβάτη αναμένεται σταθερό, ενώ προσωρινές πιέσεις προβλέπονται από έργα κατασκευής και περιορισμένη εμπορική επιφάνεια. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA εκτιμάται περίπου 100 μονάδες βάσης κάτω από τον μακροπρόθεσμο στόχο 60%, ενώ το καθαρό κέρδος προβλέπεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 2025 και 2026.

Η ανάπτυξη παραμένει σταθερή και μετριοπαθής, οι αεροπορικές δραστηριότητες αποτελούν τον βασικό παράγοντα κερδοφορίας, ενώ οι μη αεροπορικές θα αντιμετωπίσουν προσωρινές πιέσεις λόγω κατασκευαστικών έργων. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυσης σε υποδομές και η φάση-φάση κατανομή των κεφαλαιουχικών δαπανών εξασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία και τη διατήρηση ισχυρών οικονομικών δεικτών για τον ΔΑΑ.