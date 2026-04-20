ΔΑΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του N. 4548/2018 και σε εκτέλεση της από 14.04.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 31.10.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά το χρονικό διάστημα 14.04.2026 έως και 17.04.2026, στο πλαίσιο του Προγράμματος, προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε αγορά 4.800 ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 109.101 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,0352% του συνόλου των μετοχών της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.